Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony traçou planos para fortalecer sua base de usuários de 160 milhões para 1 bilhão, com o investimento no PlayStation Now apontado como um pilar fundamental para ajudar a alcançar o crescimento.

Como parte do anúncio da Reunião de Estratégia Corporativa da empresa, o presidente e presidente da Sony, Kenichiro Yoshida, delineou planos para os investidores que incluíam detalhes sobre seus objetivos futuros.

O principal deles é o plano de aumentar o número de pessoas conectadas a um dispositivo Sony ou entretenimento em uma quantidade considerável - mais de seis vezes a comunidade atual - com a ajuda de sua plataforma de jogos em nuvem, PlayStation Now.

"A Sony terá como objetivo aumentar o envolvimento dos usuários da PlayStation Network como o maior serviço e comunidade DTC do Grupo Sony, fortalecendo o serviço de jogos em nuvem PlayStation Now", diz o anúncio.

"A Sony pretende continuar investindo ou fazendo parceria com estúdios externos, além de investir em seus estúdios internos para aprimorar sua oferta de software."

Depois de ser lançado em 2014, o PS Now apresenta centenas de títulos de sistemas PlayStation anteriores, permitindo que os assinantes transmitam jogos diretamente para seu console.

Além de fortalecer a plataforma com investimentos adicionais, nenhuma meta ou cronograma específico foi detalhado no anúncio. E embora este seja um passo encorajador para o PS Now, que parece competir com o Xbox Game Pass e o xCloud , não é nenhuma surpresa que a Sony esteja interessada em melhorar o serviço. Afinal, recentemente - finalmente - começou a permitir que os jogadores transmitissem títulos do PlayStation Now em 1080p .

Só o tempo dirá, então, quanto investimento a Sony injeta no PS Now - e quão bem-sucedido ela terá para alcançar seus objetivos de base de usuários.

Escrito por Conor Allison.