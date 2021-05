Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - The Last of Us Part 2 continua a ser uma jogada surpreendente, quer você esteja experimentando no PS4 ou PS5, mas os proprietários do console de próxima geração da Sony estão recebendo um impulso bem-vindo hoje, graças a um novo patch de aprimoramento para seu hardware.

A atualização gratuita para o jogo agora está ao vivo, trazendo-o para a versão 1.08 e permitindo que os jogadores joguem a 60 quadros por segundo (FPS), dobrando a taxa de quadros antiga para ajudá-lo a desfrutar de seu combate e exploração de forma mais responsiva do que nunca.

A atualização é bastante simples - não há muitas outras diferenças importantes entre as versões, já que sua resolução ainda será máxima no nível do PS4 Pro, mas a mudança na taxa de quadros deve ser realmente significativa.

Afinal, o combate do jogo consiste em reagir rapidamente às mudanças e fazer novos planos, então uma experiência mais tranquila será sua recompensa. O fato de ser uma atualização gratuita também é extremamente bem-vindo - houve especulações de que o jogo poderia ser relançado como o título original entre o PS3 e o PS4.

Essa preocupação agora pode ser dissipada e você deve ser capaz de pegar a atualização a partir de agora e, na maioria dos casos, o download deve ser feito automaticamente. Se precisássemos de qualquer desculpa para mergulhar de volta na busca de vingança de Ellie, talvez fosse essa.

Escrito por Max Freeman-Mills.