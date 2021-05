Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O controlador DualSense paraPlayStation 5 em breve estará disponível em novas cores.

Como vazado anteriormente, uma versão cósmica vermelha do controlador de próxima geração estará disponível no próximo mês. E, como é mais tradicional para o PlayStation , ele será acompanhado por uma variante preta da meia-noite.

Ambos são inspirados nas cores do cosmos e do céu noturno, com o último realmente utilizando dois tons diferentes de preto, além de elementos de cinza claro.

O modelo vermelho tem floreios pretos para se destacar.

Tal como acontece com o controlador DualSense branco tradicional, que continuará a estar disponível separadamente, as versões vermelha e preta apresentarão o sistema de feedback tátil proprietário da Sony que permite aos desenvolvedores expandir a imersão do jogo por meio de vibrações. Eles virão com os gatilhos adaptativos também, que podem fornecer diferentes camadas de feedback de força para dar a impressão de apertar um gatilho ou, no caso do FIFA 21, tornando mais difícil correr quando um jogador está cansado.

Não há nenhuma palavra ainda sobre uma data exata (exceto junho) nem preço. No entanto, esperamos que custem o mesmo que o DualSense branco padrão ou algo parecido.

Sony Interactive Entertainment

Esperançosamente, este será apenas o começo de cores e temas alternativos para acessórios do PlayStation 5. Também gostaríamos de lâminas de substituição oficiais originais para o próprio console, por favor, Sr. Sony.

Escrito por Rik Henderson.