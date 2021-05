Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O chefe da Sony e do PlayStation, Jim Ryan, sugeriu que os problemas com as ações do PS5 diminuirão no segundo semestre de 2021.

"Estamos trabalhando o máximo que podemos para melhorar essa situação", disse Ryan, em entrevista à Wired .

"Vemos a produção aumentando durante o verão e certamente na segunda metade do ano, e esperamos ver algum tipo de retorno à normalidade em termos de equilíbrio entre oferta e demanda durante esse período."

Os comentários seguem um sentimento semelhante de Ryan feito em fevereiro, quando sugeriram que a situação iria melhorar a cada mês que passasse em 2021 - particularmente no segundo semestre do ano.

No entanto, isso coincide com uma avaliação mais recente do CFO da Sony, Hiroki Totoki, que afirmou que a Sony não consegue acompanhar a demanda - e que os problemas se estenderão até 2022.

"Mesmo se garantirmos muito mais dispositivos e produzirmos muito mais unidades do PlayStation 5 no ano que vem, nosso suprimento não será capaz de acompanhar a demanda", disse Totoki.

O que realmente acontecerá com relação ao estoque e fornecimento, é claro, é desconhecido, mas provavelmente é justo dizer que os comentários conflitantes não pintam a imagem mais promissora para os fãs do PlayStation ainda tentando caçar seu console de próxima geração escolhido.

Totoki também declarou publicamente que a Sony está explorando muitos caminhos diferentes para ajudar a aliviar os gostos da escassez global de chips, tais como fornecedores secundários ou potencialmente fornecer um PS5 redesenhado , que relatórios sugerem que ocorrerá em 2022.

De modo geral, é provavelmente melhor aceitar os comentários de Ryan pelo valor de face neste estágio. A escassez de ações do PS5 não parece ir embora tão cedo, mas as melhores estimativas indicam que a pressão diminuirá com o passar do ano.

Até que ponto esses níveis de estoque melhoram, naturalmente, é a questão de vários milhões de dólares.

Escrito por Conor Allison.