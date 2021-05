Sony avisa que o estoque do PS5 ficará em falta até 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você esperou por uma eternidade para colocar as mãos no PlayStation 5 , bem, odeio confessar isso, mas talvez você tenha que esperar ainda mais.

A Sony não espera que a situação do fornecimento melhore este ano, de acordo com seu CFO, que supostamente conversou com analistas após um relatório de lucros recente. Hiroki Totoki afirmou que a Sony não consegue acompanhar a demanda, de acordo com a Bloomberg , e espera que as restrições continuem em 2022. "Mesmo se garantirmos muito mais dispositivos e produzirmos muito mais unidades do PlayStation 5 no ano que vem, nosso suprimento não o faria ser capaz de acompanhar a demanda ”, disse Totoki.

A Sony espera produzir pelo menos 14,8 milhões de consoles PS5 no ano financeiro iniciado em abril de 2021. Ele vendeu 7,8 milhões até 31 de março de 2021.

Lembre-se de que o chefe da Sony, Jim Ryan, disse recentemente ao Financial Times que o fornecimento do PS5 iria melhorar ao longo de 2021: "O ritmo da melhoria na cadeia de fornecimento aumentará ao longo do ano, portanto, quando chegarmos ao segundo semestre , você verá números realmente decentes. ”

Pocket-lint rastreia regularmente atualizações de estoque para o console de próxima geração aqui. Agora está à venda nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas o estoque ainda é muito escasso.

Escrito por Maggie Tillman.