Podemos estar prestes a ver uma nova cor DualSense

(Pocket-lint) - A Sony arriscou um pouco quando se tratou do controlador do PS5. Ele poderia ter seguido o mesmo caminho que a equipe do Xbox fez, e raciocinou que não havia nada de errado com a última geração de controladores DualShock, então não há razão para mudá-los muito.

Em vez disso, ele foi all in e fez o pad DualSense, que consistentemente classificado como um dos aspectos mais impressionantes do ecossistema PS5 quando novos jogadores colocam suas mãos nele. Agora, parece que finalmente teremos um DualSense que não seja totalmente branco e preto.

Um novo vazamento relatado pela AreaJugones, afirma que a Sony está trabalhando em variantes de cores para o DualSense por um tempo, o que não é surpresa, mas que os dois primeiros devem ser lançados em breve. A primeira, aparentemente, é uma versão principalmente vermelha com detalhes em preto, enquanto a outra é principalmente cinza e preto.

Se isso significa que os bits atualmente coloridos de branco no DualSense padrão seriam vermelhos e cinza nos dois designs, respectivamente, não está claro, mas o relatório afirma que eles devem lançar em breve. Dada a contínua escassez de consoles PS5 no varejo, não ficaríamos surpresos se eles se tornassem uma mercadoria quente quando aparecerem.

Obviamente, skins de controlador personalizadas e trabalhos de pintura significam que você já pode colorir seu DualSense se desejar, mas há algo mais reconfortante em obter um do fabricante oficial. Teremos que ver se isso tem seus fundamentos na verdade.

Escrito por Max Freeman-Mills.