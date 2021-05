Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony anunciou que está fazendo parceria com a plataforma de comunicação online Discord, com o objetivo de “aproximar as experiências do Discord e do PlayStation no console e no celular a partir do início do próximo ano”.

No momento, não há muitas informações disponíveis.

A Sony disse simplesmente que as duas empresas estão "trabalhando arduamente para conectar o Discord à sua experiência social e de jogo na PlayStation Network". Isso significa que um aplicativo Discord está chegando ao PlayStation 4, 5 e outros consoles ? Ou podemos esperar algum tipo de integração , como ser capaz de conectar o PSN com o Discord para bater um papo com amigos? Nenhum dos dois foi confirmado até o momento.

No entanto, como parte do acordo, a Sony está investindo na rodada de investimentos da Série H da Discord como um investidor minoritário. Lembre-se de que o Discord é uma plataforma extremamente popular entre os jogadores, com mais de 140 milhões de usuários ativos em dezembro passado. Microsoft supostamente tentou adquirir Discórdia por US $ 10 bilhões este ano. A Discord, no final, optou por permanecer uma empresa independente.

Com tudo isso em mente, é interessante que a Sony tenha decidido investir e alavancar o Discord. A empresa disse que planeja anunciar mais detalhes sobre como está trabalhando para incluir o Discord em seus produtos PlayStation nos próximos meses.

Para mais informações sobre o Discord e como ele funciona, consulte o guia detalhado do Pocket-lint aqui.

Escrito por Maggie Tillman.