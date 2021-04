Entre nós finalmente vai para PS4 e PS5 ainda este ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Entre nós, que foi lançado pela primeira vez para dispositivos móveis há três anos, chegará aos consoles PlayStation 4 e PlayStation 5 ainda este ano.

A Sony anunciou que o jogo de dedução social de sucesso está indo para sua plataforma durante uma apresentação State of Play em 29 de abril de 2021. A conta oficial do Between Us no Twitter confirmou a notícia e revelou que o jogo contará com recursos de cross-play e multiplayer online. Ele também virá com uma pele, um chapéu e um animal de estimação exclusivos para a plataforma, que terá como tema a clássica franquia PlayStation Ratchet and Clank.

ENTRE NÓS - VINDO PARA A PLAYSTATION



prepare-se para dar as boas-vindas a uma nova tripulação a bordo !!

em consoles PS4 e PS5 ainda este ano

pele, chapéu e animal de estimação exclusivos do Ratchet & Clank

jogo cruzado e multijogador online



diga aos seus amigos, mas o mais importante ... diga aos seus inimigos heh pic.twitter.com/E6BduFfNwU - Entre nós (@AmongUsGame) 29 de abril de 2021

Entre nós é desenvolvido e publicado pela Innersloth. Foi lançado pela primeira vez em iOS, Android e Windows em 2018, com jogo multiplataforma entre todas as plataformas. O jogo também foi portado para o Nintendo Switch no ano passado e chegará aos consoles do Xbox em 2021.

O jogo explodiu em popularidade em 2020 e se tornou um dos jogos para celular mais baixados do ano. Notavelmente, os congressistas dos Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar, transmitiram ao vivo o videogame no Twitch como parte de um evento incomum de divulgação ao eleitor, e foi um enorme sucesso viral .

Confira nosso guia sobre os melhores jogos de PS5 para conferir alguns dos outros títulos de sucesso disponíveis para jogar. Também temos uma análise do console aqui .

Escrito por Maggie Tillman.