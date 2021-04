Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Housemarque, desenvolvedora do novoReturnal exclusivo para PlayStation 5 , agradeceu à Sony por ter arriscado seu jogo.

Como você lerá em nossa análise de cinco estrelas , é um tipo diferente de exclusividade - desviando-se de aventuras de ação de grande orçamento, como Uncharted e The Last of Us, e oferecendo algo mais específico, complexo e talvez polarizador.

Isso levou o CEO e cofundador Ilari Kuittinen a postar uma carta pública agradecendo ao seu "parceiro de publicação" por segui-lo durante todo o processo de desenvolvimento: "Na era em que os editores de jogos estão assumindo cada vez menos riscos criativos, somos verdadeiramente gratos a nosso parceiro de publicação Sony, que nos deu a oportunidade de trabalhar em algo muito arriscado e deu um suporte fantástico durante todo o projeto ", escreveu ele.

"Somos eternamente gratos por ter esta oportunidade."

Esperamos sinceramente que seu sucesso de vendas corresponda ao crítico, pois essa será a prova final de que a SIE precisa para permitir que assuma riscos semelhantes em outros estúdios menores e diferentes estilos de jogo.

Isso não quer dizer que gostaríamos de ver o fim dos títulos blockbuster do passado (podemos ter Days Gone 2, por favor?), Mas gostaríamos que houvesse um equilíbrio melhor entre o grande e o ousado.

Afinal, o próprio PlayStation 5 não é convencional. Tudo de que precisamos são as novas idéias criativas para acompanhar.

Returnal estará disponível para PS5 a partir de amanhã, sexta-feira, 30 de abril de 2021. Você também pode assistir a um stream de State of Play apresentando uma nova jogabilidade de Ratchet & Clank: Rift in Time exclusivo do PS5 ainda hoje. Veja aqui os detalhes .

