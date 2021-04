Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os mais novos tênis colaborativos da Nike e da Sony PlayStation serão lançados no mês que vem.

A dupla se cruzou pela primeira vez em 2018 sob o tênis Nike do superastro da NBA Paul George - o PG 2.5 - e, depois de algumas especulações e sugestões nas redes sociais, mais detalhes sobre a iteração com o tema PlayStation 5 estão começando a vazar.

Imagens dos sapatos, que aparentemente vão cair em duas cores distintas, apareceram pela primeira vez no Instagram em março, cortesia de @laceuphk , mas nenhum preço ou cronograma firme foi revelado.

De acordo com a Sneaker Files , porém, o PG 5 x PS5 chegará por US $ 110 quando for lançado em maio.

Se as colaborações anteriores do PlayStation e da Nike servirem de referência, o estoque será muito limitado - talvez até mais limitado do que o próprio console PlayStation 5, que foi lançado em novembro.

Como sempre, a melhor chance de roubar um dos tênis limitados provavelmente será após o lançamento inicial, quando eles começarem a aparecer nas revendas, como a StockX.

Curiosamente, como mencionamos acima, haverá na verdade duas cores diferentes do PG 5 x PlayStation para escolher. O tênis azul lembra mais a tela inicial do console, com a entressola, atacadores e lingueta oferecendo um contraste branco.

A variação do branco, entretanto, parece um pouco mais ligada ao design do PS5 real. Possui preto ao longo do forro e lingueta, com um Nike Swoosh azul e sola também presente - um aceno para o visual do console.

Ambos, pelo que podemos ver, também apresentarão o icônico selo triângulo-círculo-cruz-quadrado da Sony.

Por enquanto, a única coisa a fazer é ficar olhando os tênis e aguardar uma data de lançamento mais concreta. Atualizaremos esta história quando soubermos mais.

Escrito por Conor Allison.