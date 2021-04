Sony confirma que vendeu 7,8 milhões de PS5s

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A última chamada de lucro da Sony nos deu um número suculento para digerir - um número total de vendas atualizado para o PS5, com exatidão no final de março de 2021. O número de unidades vendidas chega a espantosos 7,8 milhões.

Se isso soa muito, é, e significa que o console está mantendo o ritmo com o lançamento do PS4 bem (ultrapassando-o um pouco, na verdade), mesmo apesar da escassez de estoque generalizada e amplamente divulgada. Anteriormente, sabíamos que a Sony havia mudado 4,5 milhões de PS5s até o final de 2020.

Isso significa que estamos olhando para mais 3,3 milhões de unidades em três meses completos, e a forte impressão de que se a Sony pudesse fazer mais, poderia vendê-los também. A partir de agora, quando o estoque aparecer, ele será engolido quase que instantaneamente, exatamente como no lançamento.

Houve alguns outros números importantes da chamada de ganhos, também, incluindo um crescimento de 14,7 por cento nos assinantes do PlayStation Plus, levando o serviço para 47,6 milhões de usuários cadastrados. Isso pode ter sido influenciado pelo fato de a Sony lançar mais alguns títulos impressionantes na pilha de benefícios do serviço recentemente.

Finalmente, também revelou um lucro operacional geral para a ala PlayStation de seus negócios que ficou em US $ 3,14 bilhões (£ 2,26 bilhões) no ano financeiro de 2020, um número enorme que mostra o quão bem a divisão está se saindo.

Escrito por Max Freeman-Mills.