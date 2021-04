Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony anunciou que o PlayStation Now começará a transmitir jogos em resolução 1080p.

O serviço de assinatura de jogos em nuvem da empresa tinha um limite anterior de resolução de 720p, embora uma atualização agora permita que a clareza da imagem dê um salto significativo.

A Sony indica que a atualização será lançada para os usuários nas próximas semanas, em toda a Europa, Estados Unidos, Canadá e Japão, onde o serviço está disponível.

O PlayStation Now começará a oferecer suporte para streaming de jogos com capacidade de 1080p esta semana.



O lançamento ocorrerá nas próximas semanas na Europa, EUA, Canadá e Japão, onde o PlayStation Now está disponível. pic.twitter.com/OEHWHtMTw8 - PlayStation (@PlayStation) 22 de abril de 2021

No entanto, como ilustrado no tweet da Sony acima, isso não significa necessariamente que todos os jogos serão capazes de receber o aumento de resolução. A Sony indica que isso se aplicará especificamente a "jogos com capacidade para 1080p", o que significa que apenas um número limitado de títulos terá suporte inicialmente.

Esta lista, infelizmente, ainda não foi compartilhada pela Sony, e também não sabemos se isso será destacado no PlayStation Now.

Mesmo assim, é um passo importante para a plataforma da Sony, pois traz a resolução mais em linha com seus principais concorrentes. Atualmente, o Amazon Luna é capaz de chegar a 1080p, enquanto o Google Stadia pode ir até a resolução de 4K. Enquanto isso, o Xbox Cloud Gaming da Microsoft está testando o suporte a 1080p e deve estar disponível em breve.

Claro, uma vez que o serviço oferece aos usuários acesso a títulos das três gerações anteriores de consoles - muitos deles não são capazes de alcançar as alturas de 1080p nativamente - pode demorar um pouco para a biblioteca de jogos de alta resolução crescer.

Para aqueles com uma conexão confiável, no entanto, o PlayStation Now acaba de se tornar um serviço ainda mais atraente a se considerar. Como sempre, porém, o verdadeiro teste é continuar a acompanhar a quantidade cada vez maior de rivais.

Escrito por Conor Allison.