(Pocket-lint) - O PlayStation está testando um novo benefício para membros do PlayStation Plus que adiciona uma biblioteca de programas de TV e filmes para assistir gratuitamente.

O PlayStation Plus Video Pass está apenas em fase de testes no momento e não há garantias de que será lançado globalmente. Mas aqui está um resumo do que esperar do add-on se e quando for mais universalmente oferecido.

PlayStation Plus é o programa de assinatura paga da Sony que oferece jogos grátis para PS4 e PS5 e acesso a jogos multiplayer online em milhares de títulos. Os assinantes do PS Plus também recebem descontos exclusivos na compra de jogos na PlayStation Store.

Você pode ler mais sobre o PlayStation Plus aqui .

Você também pode descobrir quais jogos grátis estão disponíveis no PS Plus agora, clicando aqui .

O PS Plus Video Pass é um add-on gratuito que está sendo testado por um ano na Polônia.

Foi comentado pela primeira vez em 21 de abril de 2021, com um logotipo sendo "postado acidentalmente" em uma das páginas online do PlayStation.com. Isso levou muitos a acreditar que ele seria lançado para todos os membros do PS Plus em breve, mas não parece ser o caso.

Em vez disso, o vice-presidente de serviços globais da Sony Interactive Entertainment, Nick Maguire, disse ao site polonês Spiders Web que ele só estará disponível em seu país por enquanto, até que tenha acumulado dados de uso suficientes. Infelizmente, ele até sugeriu que talvez não fosse amplamente divulgado: "Queremos ver como os jogadores se beneficiarão com esse serviço", disse ele (via VGC ).

"Que títulos eles assistem, com que se preocupam, com que frequência os usam. Nesta fase, porém, não posso dizer se será criado e como será o processo de teste para outros mercados, bem como como o futuro é para o PlayStation Plus Video Pass após o período de teste.

“No momento, estamos nos concentrando apenas no mercado polonês, nos jogadores poloneses e em qual será a reação deles ao benefício adicional do programa PS Plus”.

Esperemos que o teste seja bem-sucedido e alcance outros mercados, incluindo o Reino Unido e os EUA. Atualmente, são mais de 20 programas de TV e filmes disponíveis para visualização no Video Pass, principalmente da Sony Pictures e dos próprios estúdios de TV da empresa. Estes incluem Venom, Zombieland: Double Tap e Bloodshot (conforme mostrado no folheto oficial acima.

Novo conteúdo será adicionado a cada três meses, afirma.

Se você mora na Polônia e é assinante do PS Plus, pode acessar o Video Pass agora. O teste vai até 22 de abril de 2022.

Conforme dito acima, ainda não há indicação de quando ou mesmo se o serviço chegará a outras regiões.

No entanto, faria sentido, enquanto a Sony tenta batalhar o tour de force que é o Xbox Game Pass Ultimate .

