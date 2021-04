A Sony pode estar prestes a lançar o PlayStation Plus Video Pass

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que a Sony pode ter vazado acidentalmente uma nova recompensa para seus assinantes do PlayStation Plus, depois que um de seus sites acidentalmente carregou o logotipo acima.

O nome é bastante autoexplicativo em alguns aspectos e sugere que a Sony está preparando uma ala de vídeo para seu serviço de assinatura, provavelmente como uma forma de agregar valor a ele.

Se isso significa que os usuários receberão descontos com os serviços de streaming existentes ou, como as ofertas do Xbox Game Pass, testes gratuitos com parceiros selecionados, é algo que terá que esperar por um anúncio oficial.

Uma descrição removida do site polonês da Sony, entretanto, aparentemente adicionou o seguinte detalhe: “Um novo benefício disponível por um tempo limitado no PlayStation Plus… PS Plus Video Pass é um serviço de teste ativo de 22.04.21 a 22.04.22. O benefício da assinatura está disponível para usuários do PS Plus ”.

A janela de um ano em anexo sugere que ele deve ser lançado em 22 de abril, então só temos algumas horas para esperar antes de saber se isso realmente acontecerá.

Isso tudo é um pouco surpreendente, dado que a PlayStation Store está programada para parar de oferecer aluguel e compra de vídeos ainda este ano - se isso é parte de uma reversão nessa frente, ainda será visto.

Ainda assim, com o Xbox Game Pass oferecendo uma miscelânea de valor cada vez melhor, imaginamos que esta seja apenas mais uma tentativa de atualizar o PS Plus para algo que possa competir adequadamente com a assinatura da Microsoft. Resumindo, são boas notícias para os jogadores.

Escrito por Max Freeman-Mills.