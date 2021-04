Sony fecha a loja no PS3 e no PS Vita

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony descartou os planos de fechar suas lojas digitais para PlayStation 3 e PS Vita.

Já havia anunciado que as lojas para PS3, Vita e PSP fechariam em 2 de julho deste ano . No entanto, ele anulou essa decisão para alguns dos consoles ainda usados, com apenas a "funcionalidade de comércio" do PSP sendo mantida como originalmente planejado.

"Quando inicialmente tomamos a decisão de encerrar a compra de suporte para PS3 e PS Vita, isso nasceu de uma série de fatores, incluindo desafios de suporte comercial para dispositivos mais antigos e a capacidade de concentrarmos mais de nossos recursos em dispositivos mais novos, onde a maioria dos jogadores continua jogando ", disse o presidente da SIE, Jim Ryan, no PlayStation Blog .

"Vemos agora que muitos de vocês estão incrivelmente apaixonados por poder continuar comprando jogos clássicos no PS3 e PS Vita no futuro previsível, então estou feliz por termos encontrado uma solução para continuar as operações."

Top jogos PS4 2021: os melhores jogos PlayStation 4 e PS4 Pro que todo jogador deve ter Por Rik Henderson · 17 Abril 2021 Reunimos uma lista de jogos que vale a pena adicionar à sua biblioteca, com muitas pechinchas disponíveis também.

A mudança agora significa que os proprietários de PS3 e PS Vita podem continuar a comprar e baixar jogos para seus sistemas no futuro próximo.

Os proprietários de um PSP Sony não poderão mais comprar jogos da loja conectada. No entanto, eles poderão continuar a fazer download de jogos comprados anteriormente e gratuitos.

Escrito por Rik Henderson.