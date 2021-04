Horizon Zero Dawn agora é gratuito para proprietários de PS5 e PS4

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Horizon Zero Dawn foi um grande sucesso da geração PS4 - uma propriedade intelectual totalmente nova que conquistou as pessoas com seu mundo exuberante e combates altamente recompensadores, e a Sony está garantindo que mais pessoas tenham a chance de jogar agora.

O jogo é a mais recente adição à sua iniciativa Play At Home em andamento para dar às pessoas coisas para fazer durante os bloqueios contínuos, e agora é gratuito para todos os proprietários de sistemas PS4 e PS5. Isso significa que você pode adicioná-lo à sua biblioteca e fazer o download gratuitamente.

No entanto, só será assim por um tempo limitado - a janela vai de 19 de abril às 20:00 PT (ou 20 de abril às 04:00 BST) até 14 de maio às 20:00 PT (ou 15 de maio às 04:00 BST ) Portanto, certifique-se de obtê-lo enquanto pode, já que este é um dos jogos mais impressionantes dos últimos anos.

Melhor ainda, a versão oferecida é a Complete Edition, que inclui o considerável e bem recebido pacote de expansão Frozen Wastes, para que você obtenha ainda mais conteúdo gratuitamente ao resgatá-lo.

Top jogos PS4 2021: os melhores jogos PlayStation 4 e PS4 Pro que todo jogador deve ter Por Rik Henderson · 17 Abril 2021 Reunimos uma lista de jogos que vale a pena adicionar à sua biblioteca, com muitas pechinchas disponíveis também.

Ele também tem uma sequência chegando, com Horizon Forbidden West sendo muito aguardado pelos fãs do primeiro jogo - você pode conferir o trailer de revelação do jogo, abaixo.

Escrito por Max Freeman-Mills.