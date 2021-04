A primeira grande atualização de software do PS5 da Sony chegará amanhã

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony confirmou que a primeira grande atualização de software do sistema para o PlayStation 5 será lançada globalmente em 14 de abril, trazendo consigo uma série de mudanças na qualidade de vida.

O maior é que agora você poderá armazenar - mas não jogar - seus jogos PS5 em discos rígidos externos, algo que antes só estava disponível para títulos PS4.

No entanto, a grande decepção de nossa parte é que ainda não há fim à vista para aqueles que esperam a Sony ativar o slot de expansão M.2 que vem com o PS5. Quando isso for utilizável, os jogadores serão capazes de inserir SSDs compatíveis para expandir seu armazenamento interno por margens potencialmente grandes.

A postagem do blog detalhando a atualização de abril reconhece que esse recurso ainda está a caminho, portanto, podemos pelo menos nos agarrar ao fato de que ele deve aparecer eventualmente.

Outras mudanças que virão devem tornar o hub do Game Base um pouco mais fácil de navegar, permitindo que você alterne entre amigos e festas mais rapidamente e também tornará mais fácil usar o Share Play entre as gerações de console.

Também poderemos ocultar jogos de nossa biblioteca, pré-baixar atualizações automaticamente se desejar, ajustar o volume da voz de jogadores individuais em bate-papos em grupo e algumas outras atualizações granulares.

Com melhorias também chegando ao aplicativo PlayStation para smartphones, esta parece uma atualização bem pequena, mas todas e quaisquer melhorias são bem-vindas. O PS5 tem muitos pontos fortes, mas sua interface do usuário às vezes pode ser um pouco confusa.

Escrito por Max Freeman-Mills.