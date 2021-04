Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony pode estar planejando uma grande mudança para jogos móveis, como fica evidente em um anúncio de emprego recente que listou.

A posição, primeiro identificada pela Euro Gamer , é para o "Chefe de Mobile, PlayStation Studios, SIE", e busca um candidato que seria "responsável por construir e escalar uma equipe de líderes móveis e servirá como chefe desta nova unidade de negócios dentro do PlayStation Studios ". A descrição do trabalho também observou que o candidato precisará "se concentrar em adaptar com sucesso as franquias mais populares do PlayStation para dispositivos móveis", e mencionou que um roteiro precisará ser desenvolvido para um período de três a cinco anos.

Portanto, as intenções da Sony com o novo trabalho são bastante óbvias: ela quer mais líderes móveis, incluindo alguém para comandar sua nova unidade com o PlayStation Studios. E parece que os títulos mais populares das franquias da Sony estão a caminho para serem adaptados para telefones. Lembre-se de que a empresa já oferece jogos para usuários móveis, como Uncharted: Fortune Hunter. Também possui uma etiqueta de publicação dedicada a jogos móveis, chamada PlayStation Mobile.

Mas, como a Sony está planejando um roteiro que pode demorar cinco anos, suspeitamos que ainda vai demorar um pouco antes de vermos os jogos populares do PlayStation chegarem ao celular.

Escrito por Maggie Tillman.