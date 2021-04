Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As coisas parecem estar mudando nos bastidores da Sony, com suas táticas avançando em torno dos jogos de PlayStation aparentemente voltando-se para o favorecimento de grandes títulos de grande sucesso.

Um desses próximos jogos é um novo remake do primeiro The Last of Us, que inicialmente saiu para o PS3 antes de ser remasterizado pela primeira vez para o PS4.

De acordo com um relatório suculento de Jason Schreier da Bloomberg , o jogo estava inicialmente sendo controlado por um estúdio diferente sob o comando da Sony, e pode ter sido planejado para vir em um pacote com The Last of Us Parte II.

Isso obviamente não aconteceu, e o jogo, em vez disso, voltou para a asa da Naughty Dog, dada a sua experiência e familiaridade com o IP que criou em 2013.

O quão longe o remake está agora está longe de ser claro, e também é nebuloso se é outro remaster de alta fidelidade, adicionando detalhes e proezas gráficas, ou um remake mais abrangente que pode se desviar do original.

No entanto, o contexto mais amplo por trás dessa história é que a Sony parece estar consolidando seus esforços e deixando de fazer jogos menores como projetos independentes.

Em vez disso, de acordo com o relato de Schreier, o objetivo é o sucesso dos sucessos - grandes jogos AAA que impulsionam as vendas e, com sorte, estabelecem franquias. No entanto, Days Gone é mencionado como um exemplo de jogo que, mesmo sendo lucrativo, não terá uma sequência após o longo tempo de gestação que levou para chegar ao mercado.

Há claramente uma mudança no ar em alguns níveis da estratégia da Sony para o PlayStation, com a jogada do Xbox Game Pass da Microsoft e as compras de desenvolvedores potencialmente causando ondas. Vamos esperar para ouvir mais notícias sobre o remake de The Last of Us, entretanto, embora não estejamos prendendo a respiração como se fosse de alguma forma iminente.

Escrito por Max Freeman-Mills.