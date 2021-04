Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você nos pedisse uma palavra para resumir a última geração de consoles, diríamos "remasterizações". O Xbox One e o PlayStation 4 foram inundados com eles. Até mesmo remasterizadores de remasterizações inundaram as lojas.

Fazia sentido, para ser justo. Com o maior poder de processamento e atualizações gráficas significativas - até 4K no PS4 Pro e no Xbox One X - os jogos poderiam ter uma aparência significativamente melhor do que seus respectivos homólogos do PS3 e Xbox 360.

No entanto, enquanto oPS5 e o Xbox Series X / S também apresentam um processamento muito mais robusto, há menos necessidade de jogos de última geração remasterizados. Eles podem simplesmente ser melhorados para a geração atual. E são.

Já vimos aumentos no nível de sistema e para mudar o jogo na taxa de quadros de vários títulos, como Days Gone e God of War no PS5 e Skyrim e Super Luckys Tale no Xbox Series X / S (graças ao FPS Boost incluir). Até mesmo atualizações de resolução e detalhes.

Alguns desenvolvedores também estão empurrando suas próprias atualizações para jogos existentes, muitas vezes de graça, incluindo Vingadores da Marvel e Crash Bandicoot 4. Agora Zombie Army 4: Dead War recebeu um patch de geração atual significativo e nos fez pensar. Talvez tenhamos finalmente visto o fim do fluxo desnecessário de remasterizações.

Afinal, ZA4 agora roda a 4K60 no PS5 (com escala de resolução dinâmica conforme apropriado), enquanto a versão Xbox Series X ainda tem a opção adicional de jogar em 1080p 120Hz. Ambos também obtêm otimizações de carregamento, graças ao armazenamento SSD e à tecnologia de carregamento inteligente.

A melhor notícia é que também é uma atualização gratuita. Os proprietários de PS5 e Xbox Series X / S podem nem mesmo ter que fazer nada - ele pode estar lá automaticamente para você experimentar.

É este tipo de suporte adicional que, para nós, já está a definir esta nova geração de jogos. Onde antes você tinha que reinvestir em um jogo para vê-lo rodar melhor em sua nova máquina, agora você pode obtê-lo gratuitamente ou por uma pequena taxa de atualização.

Não veremos as costas dos remasterizados de uma vez - afinal, estamos ansiosos para ver algo, qualquer coisa em Final Fantasy VII Remake capítulo 2 - mas graças a uma série de desenvolvedores e editores de jogos moralmente responsáveis e cuidadosos, e o que parece ser uma mudança de atitude em relação ao novo hardware, podemos economizar nossos centavos para novos jogos. Não apenas remakes de velhos favoritos.

Escrito por Rik Henderson.