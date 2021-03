Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que as lojas digitais mais antigas da Sony podem fechar já há algum tempo, e um novo relatório sugere que elas não têm muito mais tempo. Aparentemente, as lojas PS3, PS Vita e PSP deixarão de funcionar neste verão.

Isso significa que você não poderá comprar nenhum título digital para os dispositivos em questão, reduzindo o mercado a apenas cópias físicas de segunda mão. Por sua vez, isso significa que se você tem um desses consoles e há muito deseja adquirir um jogo raro ou pacote de DLC digitalmente, agora é a hora de fazê-lo.

De acordo com TheGamer , uma fonte familiarizada com a decisão confirmou que é provável que seja promulgada em julho para o PSP e PS3, e no final de agosto para o Vita - embora esperemos que a Sony anuncie essas datas com uma boa quantidade de aviso para permitir que as pessoas se preparem.

Dado que a loja PSP durou 16 anos, e o PS3 chegou aos 15, não é nenhuma surpresa que eles estejam fechando (a loja da Vita tem 10 anos), mas ainda causou alguns transtornos com a falta de preservação que ela oferece . Existem muitos jogos disponíveis apenas por meio dessas plataformas que agora serão funcionalmente impossíveis de comprar legalmente, o que é uma pena.

A suposição de trabalho é que os jogadores ainda serão capazes de baixar novamente os jogos que possuem digitalmente, mas isso também não está confirmado por enquanto. Um anúncio oficial está aparentemente planejado para o final deste mês, então não devemos esperar muito para ouvir mais.

Escrito por Max Freeman-Mills.