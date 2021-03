Controladores PS5 VR revelados, projetados para PSVR 2 de próxima geração

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony Interactive Entertainment levantou a tampa sobre os controladores para a próxima versão do fone de ouvido PlayStation VR.

Já confirmado como em desenvolvimento para PS5 , o PSVR de próxima geração virá com controladores totalmente novos. Isso agora foi revelado em uma postagem oficial do blog.

Os controladores de VR de próxima geração são semelhantes aos equivalentes do Oculus, com uma forma de "orbe" que envolve cada mão. No entanto, eles também virão com o mesmo tipo de gatilho adaptativo e tecnologia de feedback tátil encontrado no mais recente controlador PS5 DualSense.

Cada controlador de VR terá um botão de gatilho adaptável que fornece feedback dinâmico dependendo do jogo. Como o DualSense, algumas tarefas podem alterar a sensibilidade do gatilho para dar a sensação de torná-lo mais difícil de pressionar.

O feedback tátil dará a você sensações de toque através dos controladores, dependendo do terreno ou dos eventos do jogo. Também haverá detecção de toque de dedo nos controladores, que sabe onde seus dedos estão colocados no dispositivo.

O controlador também será rastreado pelo novo fone de ouvido VR, em vez de uma câmera de movimento, para maior precisão.

Os botões de marca registrada do PlayStation serão divididos entre os dois controladores, enquanto os botões L1 e R1 se tornarão botões de "pega" para agarrar objetos nos jogos.

Mais detalhes sobre os controladores de VR e fone de ouvido para PS5 serão disponibilizados, e os protótipos serão encaminhados para a comunidade de desenvolvimento em breve. Vamos mantê-lo atualizado.

