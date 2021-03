Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O PlayStation 5 não está ficando mais fácil de comprar ainda, com base na experiência da maioria das pessoas nas últimas semanas, mas alguns varejistas estão finalmente procurando maneiras diferentes de organizar o caos da sorte dos estoques.

Ele está iniciando um novo sistema de rifas, o PS5 Priority Pass, que permite que as pessoas entrem e tenham a chance de ir a uma loja da Currys para comprar o console quando estiver em estoque. Em parte, isso soa como uma forma de garantir que centenas não apareçam quando os bloqueios terminarem e as lojas físicas reabasteçam o console.

As pessoas podem entrar no site da Currys aqui , e caso ganhem, receberão um e-mail com um código válido por 72 horas. Essa será a janela para irem até a loja para a qual foram alocados e concluir a compra.

Tudo isso começará a partir de 12 de abril, quando as diretrizes do governo do Reino Unido sobre atividades de lazer e compras forem relaxadas para permitir que as pessoas visitem lojas como esta.

Isso soa como uma maneira sólida de tentar impedir que cambistas roubem todo o estoque do PS5, embora o fato de ser em pessoa seja o fator real aqui. Este não é um sorteio online, então o problema de reabastecimento de sites parece que vai persistir, infelizmente.

