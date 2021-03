Este é o PS5 mais legal do planeta ... literalmente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um modder de PC construiu o que deve ser oPlayStation 5 mais legal do mercado. Além de uma nova carroceria, ele foi adaptado com um sistema de refrigeração total a água para garantir que sempre funcionará com desempenho máximo.

O customizador vietnamita também espera construir uma versão modificada do console para ser vendida comercialmente no futuro.

O primeiro modelo substitui quase toda a carroceria do PlayStation por novas placas e peças, além de refrigeração total a água que você pode ver visivelmente como parte do design final.

Conforme relatado pelo VGC , Nhenhophach também postou um vídeo de sua construção, no qual afirma que sua empresa também espera incorporar hardware PS5 em uma construção de PC futura.

O vídeo também mostra testes de desempenho térmico no modelo final: "Não há como medir com precisão a temperatura do núcleo do APU do PS5 e dos chips de memória", disse o modder.

"O teste foi feito de uma maneira que leva muito tempo para jogar. [Mas] com base na temperatura da água e na temperatura da placa traseira, podemos medir o desempenho deste sistema de alguma forma."

Será interessante ver se Nhenhophach também assume o Xbox Series X, embora isso já se pareça tecnicamente com um PC minitorre.

Escrito por Rik Henderson.