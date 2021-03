Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Gran Turismo é uma das mais históricas de todas as franquias de jogos de corrida, um simulador que oferecia corridas realistas muito antes de muitos de seus concorrentes modernos serem concebidos.

Agora, com o PS5 à solta, Gran Turismo está de volta para seu sétimo jogo, e o hype é real. Continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre este jogo de corrida de sucesso antes de seu lançamento.

O trailer acima de Gran Turismo 7 foi lançado em junho de 2020, quando a Sony revelou pela primeira vez um monte de jogos rodando no PlayStation 5, e não tivemos muitas notícias sobre o jogo desde então.

Inicialmente, esperávamos uma data de lançamento de 2021, já que não parecia provável que fosse lançado com o console, mas agora isso caiu. Os jogos Gran Turismo notoriamente não saem até que sejam considerados completamente prontos, e a última informação é que GT7 caiu em uma janela de lançamento de 2022.

Jim Ryan confirmou em uma entrevista recente que a causa do atraso, como em tantos outros jogos, foi o caos causado ao desenvolvimento do COVID-19, o que certamente é algo pelo qual podemos simpatizar!

Podemos estar 100% confiantes quando se trata da plataforma de escolha do Gran Turismo 7 - é um jogo de PlayStation 5 do zero. Por mais que seja bom imaginar que isso poderia aparecer no PS4 também, não há como isso acontecer.

A atualização visual que o jogo traz está simplesmente além do antigo hardware, então este é um título de última geração puro. Desnecessário dizer que, como uma das franquias exclusivas mais antigas da Sony, também não estará a caminho do Xbox ou do Switch gamers.

Um lançamento para PC é uma ideia mais interessante dada a recente decisão da Sony de publicar mais exclusividades nessa plataforma, mas ainda achamos que é extremamente improvável que venha no lançamento, se algum dia vier.

A coisa boa sobre o trailer de revelação do Gran Turismo 7, acima, é que ele tinha uma seção robusta de jogabilidade para nos dar uma visão clara de como o jogo está se desenvolvendo.

A primeira grande área a ser coberta é a fidelidade visual - GT7 certamente será um jogo absolutamente lindo. O trailer é expressamente projetado para mostrar repetidamente os reflexos que agora pode gerenciar, e eles parecem para todo o mundo como traçado de raio completo daqui.

A Sony confirmou que o jogo terá como alvo os 60FPS, como você pode ver nas imagens, além de trazer suporte para 4K e HDR. Se ele pode gerenciar tudo isso, com traçado de raios, ao mesmo tempo, é algo que ainda vai ser visto, mas não há mal nenhum em ser otimista. Afinal, como um título exclusivo, ele deve estar bem posicionado para maximizar o uso do hardware do PS5.

O jogo também vai tirar proveito do SSD do PS5 para tempos de carregamento rápidos, e o controlador DualSense também será um ótimo upgrade. Ele terá configurações de gatilho adaptáveis e feedback tátil para envolvê-lo ainda mais. Camada de áudio 3D e vai tirar proveito de todos os sinos e assobios do PS5.

Sabemos do passado Gran Turismos esperar uma grande variedade de carros da vida real meticulosamente recriados para dirigir em circuitos, e está claro que todos eles serão personalizáveis com pinturas e troca parcial para ajustá-los às suas necessidades e preferências exatas antes de um dado raça.

O trailer mostra um pouco do que parece ser um modo de carreira também, com personagens guiando você por alguns menus, e parece que haverá muitas maneiras diferentes de jogar.

Na pista, porém, esperamos que seja um jogo Gran Turismo tradicional - o que significa que é extremamente realista com todas as assistências diminuídas, e um piloto que se inclina mais para o hardcore do que a maioria das outras opções por aí. Para os puristas, será um sonho, e mesmo para aqueles que não se importam muito com modos de suspensão modelados com precisão, o visual deve ser mais do que suficiente para torná-lo realmente atraente.

Escrito por Max Freeman-Mills.