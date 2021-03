Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As nomeações para o British Academy Games Awards 2021 foram anunciadas e The Last of Us Parte II quebrou recordes ao ser indicado em 13 das 17 categorias.

Há algumas surpresas também, não menos importante que o tão difamado Cyberpunk 2077 tenha recebido quatro nomeações.

No entanto, a PlayStation ficará entusiasmada, já que pode potencialmente varrer o tabuleiro quando a cerimônia do BAFTA for realizada na quinta-feira, 25 de março. Bem como LOU2, outros exclusivos PS4 e PS5 reuniram várias nomeações.

Ghost of Tsushima é o segundo da lista geral, com 10 indicações. O Homem-Aranha da Marvel: Miles Morales conseguiu sete. Dreams tem cinco, enquanto Sackboy: A Big Adventure recebe quatro.

Animal Crossing: New Horizons, da Nintendo, é praticamente a única exceção no topo da lista. Recebeu cinco indicações no total.

Você pode ver a lista completa de nomeações abaixo. Você poderá assistir ao BAFTA Games Awards 2021 ao vivo online por meio de uma transmissão ao vivo de 90 minutos.

DOOM ETERNAL

FINAL FANTASY VII REMAKE

HOMEM-ARANHA DE MARVEL: MILES MORALES

ORI E A VONTADE DOS WISPS

SPIRITFARER

O ÚLTIMO DOS EUA PARTE II

CYBERPUNK 2077

SONHOS

FANTASMA DE TSUSHIMA

HADES

HALF-LIFE: ALYX

O ÚLTIMO DOS EUA PARTE II

PLAYROOM ASTRO

FANTASMA DE TSUSHIMA

HADES

HALF-LIFE: ALYX

HOMEM-ARANHA DE MARVEL: MILES MORALES

O ÚLTIMO DOS EUA PARTE II

ANIMAL CROSSING: NOVOS HORIZONTES

FANTASMA DE TSUSHIMA

HADES

HALF-LIFE: ALYX

HOMEM-ARANHA DE MARVEL: MILES MORALES

O ÚLTIMO DOS EUA PARTE II

SONHOS

F1 2020

FALL GUYS

RÖKI

SACKBOY: UMA GRANDE AVENTURA

O ÚLTIMO CAMPFIRE

AIRBORNE KINGDOM

CHAMADA DO MAR

CARNIÇA

FACTORIO

RÖKI

O FALCONEER

DESTINO 2: ALÉM DA LUZ

SONHOS

FALL GUYS

FORTNITE

CÉU DE NINGUÉM

MAR DE LADRÕES

ANIMAL CROSSING: NOVOS HORIZONTES

PLAYROOM ASTRO

SONHOS

FALL GUYS

DUNGEONS MINECRAFT

SACKBOY: UMA GRANDE AVENTURA

ANIMAL CROSSING: NOVOS HORIZONTES

ANTES QUE EU ESQUEÇA

SONHOS

SPIRITFARER

DIGA-ME O PORQUÊ

O ÚLTIMO DOS EUA PARTE II

ANIMAL CROSSING: NOVOS HORIZONTES

PLAYROOM ASTRO

FANTASMA DE TSUSHIMA

HADES

HALF-LIFE: ALYX

O ÚLTIMO DOS EUA PARTE II

ANIMAL CROSSING: NOVOS HORIZONTES

DEEP ROCK GALACTIC

FALL GUYS

FANTASMA DE TSUSHIMA

SACKBOY: UMA GRANDE AVENTURA

VALORANT

FANTASMA DE TSUSHIMA

HADES

HOMEM-ARANHA DE MARVEL: MILES MORALES

ORI E A VONTADE DOS WISPS

SACKBOY: UMA GRANDE AVENTURA

O ÚLTIMO DOS EUA PARTE II

VALHALLA DO CREDO DO ASSASSINO

CYBERPUNK 2077

FANTASMA DE TSUSHIMA

HADES

KENTUCKY ROUTE ZERO: TV EDITION

HOMEM-ARANHA DE MARVEL: MILES MORALES

CARNIÇA

FALL GUYS

FANTASMA DE TSUSHIMA

HADES

KENTUCKY ROUTE ZERO: TV EDITION

SPIRITFARER

ASHLEY JOHNSON como Ellie em The Last of Us Parte II

CHERAMI LEIGH como Feminino V em Cyberpunk 2077

CODY CHRISTIAN como Cloud Strife em Final Fantasy VII Remake

DAISUKE TSUJI como Jin Sakai em Ghost of Tsushima

LAURA BAILEY como Abby em The Last of Us Parte II

NADJI JETER como Miles Morales em Homem-Aranha da Marvel: Miles Morales

CARLA TASSARA como Judy Alvarez em Cyberpunk 2077

JEFFREY PIERCE como Tommy em The Last of Us Parte II

LOGAN CUNNINGHAM como Hades, Aquiles, Poseidon, Asterius, Charon e o Narrador no Hades

PATRICK GALLAGHER como Khotun Khan em Ghost of Tsushima

SHANNON WOODWARD como Dina em The Last of Us Parte II

TROY BAKER como Joel em The Last of Us Parte II

ALMAS DE DEMÔNIO

DOOM ETERNAL

SONHOS

SIMULADOR DE VOO

HOMEM-ARANHA DE MARVEL: MILES MORALES

O ÚLTIMO DOS EUA PARTE II

ANIMAL CROSSING: NOVOS HORIZONTES

CALL OF DUTY: WARZONE

FANTASMA DE TSUSHIMA

HADES

O ÚLTIMO DOS EUA PARTE II

VALORANT

Escrito por Rik Henderson.