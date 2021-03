Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony trouxe de volta sua iniciativa Play at Home para recompensar osproprietários de PlayStation 5 e PS4 durante a pandemia em curso. E, a partir de hoje, Ratchet & Clank está disponível gratuitamente.

Você pode baixar o remake de 2016 do melhor jogo de plataforma da Insominiac até agora até o final de março (tecnicamente 4h BST em 1 de abril de 2021). Depois de baixado, você pode mantê-lo para sempre - você não precisa ser um membro do PS Plus.

Ele será executado no PS4 e PS5 - o último por compatibilidade com versões anteriores.

O evento Play at Home vai até o final de junho e traz outros brindes e ofertas.

Como parte da iniciativa, a partir de 25 de março, os serviços de streaming de anime Funimation e Wakanim estenderão as avaliações gratuitas em seus respectivos países de serviço para 90 dias.

Outras ofertas de entretenimento e jogos gratuitos / com desconto poderão ser anunciados em breve.

No ano passado, Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey foram doados gratuitamente como parte de Play at Home.

O lançamento de Ratchet & Clank em 2016 foi programado para coincidir com o lançamento do filme de animação. O filme foi baseado no jogo original de 2002, enquanto o remake foi vagamente baseado no filme. Isso pode parecer um pouco confuso, mas o resultado final é um excelente jogo de plataformas. Especialmente de graça.

Escrito por Rik Henderson.