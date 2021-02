Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Desde que o PS5 saiu, um dos poucos desafios enfrentados por aqueles que tiveram a sorte de conseguir um foi o espaço de armazenamento. O SSD de 825 GB do console significa um número real utilizável de 667 GB, e isso se enche muito rápido.

Se você é um jogador de Call of Duty, entre Warzone, Cold War e Modern Warfare você terá dado adeus a mais da metade de uma só vez. Como muitos outros, temos nos agarrado ao fato de que a Sony disse antes do lançamento que a capacidade de expandir o armazenamento interno do PS5 estava chegando.

Seu vídeo oficial de desmontagem mostra como é fácil acessar um slot NVMe adicional no console, onde um novo SSD pode ser adicionado desde que corresponda às especificações necessárias para os jogos do PS5, mas a funcionalidade não está ativada no momento.

Isso pode mudar em breve - a Bloomberg está relatando que uma atualização de firmware para permitir a expansão do SSD está chegando neste verão, o que será música para os ouvidos de muitos jogadores.

Curiosamente, o relatório também diz que a atualização do firmware irá desbloquear novas configurações de ventoinha para o PS5 para deixá-lo esfriar aquela unidade adicional - isso parece totalmente sensato, embora qualquer um que tenha um PS4 desconfie de qualquer coisa que possa fazer para configurações de som mais altas. O PS5 é bom e silencioso por enquanto, então, espero que adicionar seu próprio SSD não acabe com isso.

A Sony esclareceu por si mesma que não definiu uma data para a funcionalidade e não tem nada a anunciar, então não temos uma indicação de quando podemos esperar com mais precisão, mas assim que for ao ar, nós Terei um guia pronto mostrando como fazer o processo sozinho.

Escrito por Max Freeman-Mills.