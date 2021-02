Sony promete mais ações do PS5 no segundo semestre de 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Qualquer um que esteja tentando comprar um PlayStation 5 agora (ou nos últimos meses) sabe muito bem como o estoque continua sendo limitado em todos os territórios - os dias de ser capaz de vagar online e facilmente verificar com um console parecem longe, muito longe ainda.

O chefão do PlayStation, Jim Ryan, tem feito rodadas de entrevistas esta semana, não apenas para chamar a atenção para o compromisso contínuo da Sony com o PSVR e a existência de um fone de ouvido para o PS5, previsto para 2022.

Ele também foi questionado algumas perguntas óbvias sobre a escassez de ações, no entanto, e suas respostas têm algumas bênçãos confusas a oferecer. Por um lado, ele está claro que a escassez global de semicondutores significa que as coisas não estão ficando muito mais fáceis quando se trata de produzir mais consoles.

Isso não parece muito promissor, mas ele também deixou claro que haverá mais estoque ao longo do ano, e o segundo semestre de 2021 deve ser um lugar mais fácil para os consumidores, pois a demanda começa a ser satisfeita de forma lenta, mas segura.

O bocado mais suculento vem de seu bate-papo com o Financial Times : "Vai melhorar a cada mês ao longo de 2021. O ritmo de melhoria na cadeia de abastecimento aumentará ao longo do ano, então, quando chegarmos ao segundo semestre de [2021], você verá números realmente decentes. "

Isso é mais emocionante e deve significar que mais pessoas terão a chance de garantir o que consideramos um novo console realmente excelente pela primeira vez.

Escrito por Max Freeman-Mills.