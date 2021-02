Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há um PlayStation 5 à venda que até mesmo os cambistas podem achar difícil de pegar. A marca de personalização de gadgets malucos, Caviar, alterou o PS5 para incluir oito folhas de ouro maciço nas placas externas e, no processo, aumentou seu preço para $ 499.000 (£ 356.768).

O Golden Rock PS5 é na verdade a Edição Digital com roupas novas. Funcionará exatamente da mesma forma que a Edição digital convencional - jogando apenas jogos para download. No entanto, as placas encobertas "adicionam volume e textura". Nós temos que nos perguntar o que isso fará com a dissipação de calor também, considerando que a unidade da ventoinha está sendo cercada por metal. Mas, se você tiver dinheiro para comprar esta edição do console, é possível que nunca a use para jogar.

Ele também vem com um controlador DualSense coberto em couro de crocodilo para uma boa medida. Serão feitas apenas nove unidades.

Se quase meio milhão de dólares é muito picante para você, talvez você prefira os modelos de edição especial "Carbon" e "Alligator" que a Caviar também está fazendo.

O modelo Carbon é coberto com carbono durável para automóveis, incluindo o DualSense. Ele está disponível por $ 5.830.

A edição Alligator custará US $ 8.140 e é, como o nome sugere, revestida de couro de jacaré. Ambos estarão disponíveis em tiragens limitadas de 99 unidades cada.

Escrito por Rik Henderson.