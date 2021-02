Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O design do PlayStation 5 da Sony causou divisão desde o início, e isso não deve ter sido uma surpresa para seus designers. Com suas placas brancas brilhantes circundando um núcleo preto brilhante, certamente não é um trabalho silencioso.

É por isso que não foi uma grande surpresa ver várias empresas surgindo quase imediatamente após o console ser revelado, e especialmente quando a Sony publicou um vídeo mostrando como ele foi facilmente desmontado, para oferecer espelhos de reposição para o PS5 em cores diferentes .

Vários deles foram igualmente rapidamente derrubados pelos advogados da Sony, embora, por violação de direitos autorais, presumivelmente alertando outras pessoas. Bem, ele não parece ter intimidado a Dbrand, mais conhecida por suas excelentes capas de telefone e peles de tecnologia.

Ele acabou de colocar a última onda de seus frontais pretos foscos para o PS5 para pré-encomenda, junto com o opcional extra de uma capa para a parte central brilhante do console - permitindo que você torne o seu console preto facilmente.

As placas apresentam até mesmo parte da mesma textura em suas bordas internas, embora com formas legalmente distintas que são sutilmente diferentes do clássico quadrado, círculo, cruz e triângulo da Sony - se isso será o suficiente para protegê-los da ira legal é outra questão.

As placas custam US $ 50, com US $ 10 extras para a pele do meio, em uma cor de sua escolha, e imaginamos que as ações ficarão vendidas rapidamente com base na demanda das ondas anteriores. Você pode verificá-los e fazer o pedido no site da Dbrand aqui .

