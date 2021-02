Agora você pode jogar God of War em 4K 60fps no PS5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um dos melhores jogos de 2018, God of War do Santa Monica Studio, está recebendo uma nova camada de tinta para os jogadores de PlayStation 5, a partir de hoje.

Um novo patch está agora disponível para o jogo que muda seus frames por segundo no console de 30fps para 60fps, algo que vai parecer muito diferente enquanto você joga.

Além disso, o jogo também terá uma resolução quadriculada de 4K, o que significa que deve parecer mais nítido na sua TV (desde que seja uma tela 4K, é claro).

A Experiência de Desempenho Aprimorada de God of War (2018) para o PS5 chega amanhã!



️ Sincroniza com 60 FPS

️ Resolução do tabuleiro de damas 4K

️ 2160p

️ Atualização gratuita para usuários do PS5



Confira nosso blog para mais informações https://t.co/CXTyfHFyvN pic.twitter.com/psSLo63ReF - Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) 1 de fevereiro de 2021

A mudança substitui as opções gráficas anteriores voltadas para o PS4 Pro, embora você ainda possa voltar a 30FPS em 4K se desejar por algum motivo.

É uma atualização muito bem-vinda, já que todos que compram um PS5 recebem o jogo gratuitamente como parte da coleção PS Plus. Se você ainda não jogou a obra-prima de ação, esta é a oportunidade perfeita para começar, mas também é mais do que razão suficiente para considerar um replay.

Isso continua o lento gotejamento de jogos da era PS4 recebendo pequenos patches para permitir que o PS5 aumente seu desempenho - esperamos que ainda mais jogos possam ter a mesma vantagem. Um favorito dos fãs em particular seria The Last Guardian, que sabemos que pode rodar a 60fps no PS5, mas está bloqueado para 30fps por enquanto.

Escrito por Max Freeman-Mills.