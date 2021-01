A Sony supostamente descontinuou vários modelos PS4 e PS4 Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony supostamente descontinuou muitos modelos do PlayStation 4 e PS4 Pro no Japão.

Um varejista local informou aos clientes que não estocará mais várias variantes do PS4, nem o Glacier White PS4 Pro "devido ao fim da produção do fabricante".

Isso aconteceu depois que a loja oficial do PlayStation Direct postou que não ofereceria mais consoles PS4 Pro para venda, antes de remover essa declaração após a cobertura da imprensa.

Parece que os dias do console da geração atual estão contados, graças ao lançamento de enorme sucesso do PlayStation 5 antes do Natal de 2020.

A própria Sony ainda não fez um anúncio oficial ou comentário sobre seus planos para o PS4, mas o usuário do Twitter Cheesemeister traduziu uma placa vista dentro de uma loja de jogos japonesa que revelou que os seguintes modelos não serão mais fabricados:

PS4 500GB branco glaciar

PS4 1 TB Jet Black

PS4 1 TB branco glaciar

PS4 2 TB Jet Black

PS4 Pro 1 TB Glacier White

Os modelos padrão Jet Black PS4 500GB e PS4 Pro atualmente não são afetados, ao que parece.

“Caros clientes: devido ao fim da produção do fabricante, os seguintes produtos não serão reabastecidos.”

・ PS4 500GB Glacier White

・ PS4 1 TB Jet Black

・ PS4 1TB Glacier White

・ PS4 2 TB Jet Black

・ PS4 Pro 1TB Glacier White pic.twitter.com/nub3lxcJGX - Cheesemeister (@ Cheesemeister3k) 3 de janeiro de 2021

Devemos admitir, achamos que havia algo estranho sobre a falta de consoles PS4 disponíveis a preços de desconto na Black Friday do ano passado. Pode ser por isso.

No entanto, também não ficaríamos surpresos se o PS5 e o PS5 All-Digital Edition logo se tornassem os únicos consoles PlayStation disponíveis - assim que o estoque finalmente chegar, é claro.

Escrito por Rik Henderson.