Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O tão esperado Cyberpunk 2077 está finalmente disponível para PS4, Xbox One, Stadia e PC, com o jogo também rodando no Xbox Series X / S e PS5 via compatibilidade com versões anteriores. No entanto, os relatórios estão chegando em que o desempenho varia muito de plataforma para plataforma.

Se você tem um PC de jogos decente, conta Stadia ou console de última geração, terá uma ótima experiência, afirmam. Podemos até atestar o último, visto que jogamos no Xbox Series X e S, sobre o qual você pode ler aqui.

Ouvimos dizer que até os proprietários de PS4 Pro e Xbox One X estão tendo experiências decentes.

Mas os proprietários de consoles PS4 e Xbox One básicos (ou seja, Xbox One S) estão chegando à rede com histórias de bugs que destroem o jogo, resoluções extremamente baixas e taxas de quadros chocantes.

Sempre pensamos que o CD Projekt Red teria dificuldades para conseguir um jogo tão grande, graficamente rico e altamente ambicioso para rodar no PS4 ou Xbox One - dissemos isso mesmo em nossas primeiras prévias. Infelizmente, descobrimos que estávamos certos.

Este é o Cyberpunk 2077 - PS4 versão 1.00. A resolução está literalmente abaixo de 720p e o jogo leva 20 segundos para carregar as texturas. Indesculpável. Insondável. Não jogável. pic.twitter.com/AZ2OPTnkdL - Michael Does Life (@MichaelDoesLife) 9 de dezembro de 2020

O Twitter está repleto de videoclipes como o acima. E a Eurogamer relata que, em testes, a versão básica do PS4 cai regularmente para menos de 30 quadros por segundo, mesmo quando a resolução caiu significativamente - mesmo para 17 fps.

Depois, há pop-ins de textura que levam 20 segundos ou mais. É uma bagunça, realmente.

Para ser justo com o CD Projekt Red, ele já adiou o patch do primeiro dia, com algumas correções importantes, e promete muito mais por vir.

Estamos verdadeiramente honrados que tantos de vocês confiaram em nós e decidiram apoiar # Cyberpunk2077 antes do lançamento! Mesmo 8 milhões de agradecimentos não são suficientes! A jornada apenas começou e estamos trabalhando duro nas próximas correções e atualizações do jogo. Vejo você em Night City! pic.twitter.com/ycIe2kN0Zq - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 10 de dezembro de 2020

Até então, recomendamos que você jogue no PS4 Pro, Xbox One X, next-gen ou, melhor ainda, no PC. E se você não tiver nenhum desses, talvez espere o ponto final - pelo menos até que a maioria dos bugs do jogo sejam corrigidos.

Também vamos adiar a análise do jogo na íntegra até que possamos testá-lo em um Xbox One S, bem como em nosso Xbox Series X e S.

Escrito por Rik Henderson.