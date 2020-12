Reestoque do PS5 mostra que as lições do dia de lançamento não foram aprendidas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Existe uma mentalidade de culpa de sobrevivente por ter garantido com sucesso um PS5 quando seus amigos não tiveram tanta sorte. Depois de conseguir uma encomenda na primeira oportunidade, estamos no modo de assistência desde então.

Manter os amigos cientes dos avisos de estoque e de se preparar para os horários de lançamento pré-anunciados tem sido uma experiência prolongada de frustração para nós e para muitos outros. Caso você tenha perdido, tentar comprar um PS5 agora é uma farsa.

Esta semana, pelo menos no Reino Unido e na Europa, viu lotes aleatórios de estoque aparecendo sem qualquer aviso ou grau de previsibilidade em uma série de sites de varejistas. Argos foi ao ar na madrugada dois dias consecutivos, antes que a Amazon tivesse cerca de 3 minutos de estoque por volta das 8h30 de ontem, mas independentemente do site de sua escolha, não houve anúncios formais ou avisos com antecedência .

Isso levou a uma frustração vocal e óbvia nas mídias sociais e um dia de campo para revendedores e bots, que não precisam de notificações para começar a vasculhar os pedidos. É difícil evitar a sensação de que as lições óbvias sobre a demanda desde o lançamento foram, na melhor das hipóteses, impossíveis de implementar e, na pior, ignoradas.

No dia do lançamento, há algumas semanas, tivemos tempo para esperar novos estoques em certos sites e, embora isso tenha causado engarrafamentos absolutos e, em alguns casos, falhas, há pelo menos um senso de igualdade na luta quando todos vocês sabem onde estar e quando.

Verificar o Twitter para descobrir aleatoriamente que o estoque foi e foi embora enquanto você estava fazendo um café é outra ordem de aborrecimento, no entanto. Parece que os varejistas podem ter decidido que o melhor curso de ação é simplesmente disponibilizar as coisas sem aviso prévio, para evitar a aglomeração de pessoas e simplesmente deixar para decidir se eles podem chegar lá rápido o suficiente.

Há uma forma de lógica nisso, mas não é aquela que parece justa ou equitativa quando você está do outro lado da moeda, e a velocidade com que mais opções de revenda hiperinfladas estão surgindo sugere que não está tendo os efeitos Espero que.

Soluções óbvias são escassas, mas para a experiência de compra ser ainda mais carregada desta vez é um fracasso para os varejistas, mesmo que eles procurem transferir a responsabilidade para a Sony pela falta de unidades para vender.

Sem uma noção clara de quando podemos esperar que os estoques comecem a acompanhar o ritmo da demanda, há uma preocupação crescente de que isso possa ser o status quo por um bom tempo, e certamente no ano novo. Se você se lembrar de como foi difícil encontrar um Wii no primeiro ano do ciclo de vida desse console, você sentirá a mesma sensação de pavor desta vez.

Escrito por Max Freeman-Mills. Edição por Dan Grabham.