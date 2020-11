Conversamos com um scalper PS5 sobre como eles conseguiram seus consoles

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não passou exatamente pelo radar aqui no Reino Unido que o lançamento do PS5 foi absolutamente assolado por bots e revendedores comprando ações e voltando-os para o lucro mais tarde - vimos histórias de grupos de revenda com milhares de consoles, e ali há muitos consumidores irritados por aí.

Conversamos com um revendedor com base em Birmingham esta semana, cujo nome mudamos para Jack, para ter uma ideia de como as pessoas entram em um mercado de destruição de termos de serviço tecnicamente legal - quão alta é a barreira de entrada , e como foi o lançamento do outro lado da moeda.

Seus resultados, sem surpresa, foram relativamente mordazes na direção dos varejistas, que sua comunidade de revendedores, reunida em um grupo Discord, considerou despreparados para a demanda facilmente prevista que foram atingidos no lançamento.

É uma comunidade que Jack descobriu, como muitos fazem, depois de entrar no mercado de tênis - muitos dos bots que pegaram Xboxes e PS5s nas últimas semanas são, na verdade, scripts de tênis reformulados. Assim como outros recebendo mais publicidade, seu grupo também garantiu o que "deve ser milhares" de consoles entre unidades de pré-encomenda e lançamento.

Depois de obter ele próprio quatro consoles quando as pré-encomendas foram lançadas, cada uma por meios manuais, Jack começou a se preparar para o estoque do dia do lançamento. Isso significava, na prática, comprar o uso de bots e proxies por meio de conexões no Discord e escolher onde eles iriam ser lançados.

Se isso soa hipertécnico, ele diz "é uma daquelas coisas em que, uma vez que você entra no assunto, fica muito claro". A comunidade Discord ajuda os novatos a configurar coisas, para evitar situações em que alguém "desperdiça muito dinheiro com proxies" e fala mal do processo. Se as pessoas ganharem dinheiro sem muito trabalho, mais pessoas comprarão bots e os desenvolvedores que atuam como o coração pulsante das comunidades de revendedores continuarão ganhando cada vez mais dinheiro.

A maioria das comunidades pode ser encontrada observando cuidadosamente o Twitter, diz ele - "você meio que arriscar um pouco para entrar em um grupo e encontrar um no Twitter, mas acho que o Twitter sempre foi e sempre será um dos melhores recursos para lançamentos assim porque você tem sua linha do tempo cronológica ". Se você entrar, a etapa mais simples é simplesmente pagar a outro revendedor para executar um bot para você - por uma taxa de cerca de £ 50, você terá uma chance muito maior de obter um console do que seu consumidor médio, com um risco de detecção e cancelamento que o acompanha.

A partir daí, as coisas têm uma curva de aprendizado mais íngreme, mas a imagem que Jack pinta ainda traz algum desânimo - isso não é algo difícil de entrar se você estiver relativamente confortável usando computadores e navegando na web, o que dificilmente é a barra mais alta para superar . Dito isso, ainda há um risco inegável a ser assumido em algum momento, quando os detalhes do cartão precisam ser entregues e os endereços (e endereços dos amigos) detalhados.

Esses riscos também não desaparecem quando você tem um console - os revendedores regularmente perdem tempo com não compradores frustrados (algo que é fácil de ver a satisfação), o que pode ser inofensivo, mas pode fazer com que se sintam vulneráveis enquanto está acontecendo . Por sua vez, ele ouviu falar de um revendedor em sua área que aparentemente foi esfaqueado durante uma transferência de poder esta semana, mostrando que níveis mais inaceitáveis de raiva estão borbulhando nos cambistas.

Isso não significa que haja muito remorso da parte deles - Jack claramente não sente que há algo moralmente errado em comprar ações como essa. Se a culpa é de alguém, são as lojas por não terem providências para detê-los.

No caso de Jack, o lançamento do John Lewis parecia uma aposta segura para ter uma proteção menor contra bots, dada sua conexão mais fraca com o cenário de jogos e a suposta falta de preparação. Encontrar apenas um bot capaz de atingir o site o deixou mais certo de que era uma boa escolha. Essa suspeita foi confirmada por 12 pedidos concluídos no dia do lançamento, quatro dos quais foram cancelados posteriormente. São 8 consoles garantidos, mais os quatro das pré-vendas para um total de 12.

Outros sites, como o Game e o Currys, usaram sistemas de enfileiramento que impediram mais, mas não todos, os bots - alguns tinham o que Jack chamou de "pular fila", o que é tão vantajoso quanto parece, enquanto o Tesco aparentemente mudou seu lançamento PS5 para um site de terceiros para evitar travar qualquer um de seus outros serviços. Essa tática atraiu "admiração" de Jack e sua turma, mas os compradores normais provavelmente diriam que não tornava mais fácil comprar um console sem cortar a linha.

Um dos maiores desafios, ao que parece, não é rodar bots suficientes para ter a chance de conseguir muitos consoles, mas ter cartões e endereços suficientes para completar pedidos - Jack namechecks quer fintechs como Revolut e Monzo para explicar como ele pode 12 cartões virtuais prontos para uso, mas os endereços de entrega geralmente precisam ser emprestados de amigos e familiares.

Com os consoles custando entre £ 800 e £ 850 no momento, é um lucro grande o suficiente como está agora, a maioria das pessoas concordaria. Infelizmente, porém, a visão de Jack é que as coisas não vão ficar mais baratas - com mais ondas de estoque antes do Natal parecendo provavelmente desaparecer tão rapidamente, conforme as pessoas se aproximam da demanda do feriado vai aumentar, e Jack vai a visão de que £ 1.000 será a tarifa mínima vigente alguns dias antes do próprio Natal.

Embora ele seja apenas um revendedor bastante experiente, não um analista de mercado, olhando suas estimativas sobre as ações do PS5 até agora e como elas se saíram, você provavelmente não apostaria que ele estivesse certo. Isso é desanimador de se considerar, qualquer que seja a sorte inesperada que isso signifique para as mentes astutas da revenda de Discord de Jack.

Escrito por Max Freeman-Mills. Edição por Dan Grabham.