(Pocket-lint) - The Last of Us Part 2 é a atração principal de um período realmente forte da Black Friday no lado dos videogames - embora os consoles não tenham visto muitos descontos, os jogos tiveram os preços reduzidos à esquerda, à direita e ao centro.

Os jogadores nos EUA conseguiram comprar TLOU2 por alguns dias agora a 50% de seu preço normal, um roubo quando você considera como ele foi lançado recentemente e como é aclamado pela crítica, e agora a Amazon UK entrou na diversão .

Você pode adquirir o jogo por £ 30,99 , o que não é exatamente a metade do preço, mas é próximo o suficiente para ter a mesma sensação, mas está longe de ser o único clássico da Sony que teve um bom negócio aplicado a ele.

Na verdade, clássico é a palavra-chave aqui, já que é a gama de títulos do PlayStation Hits que teve um corte de 50% aplicado em todas as áreas, baixando todos eles para £ 7,99 de seu preço normal de £ 15,99.

Isso inclui alguns dos melhores jogos já lançados, incluindo Uncharted 4 , Bloodborne , Horizon Zero Dawn , Ratchet e Clank e, de fato, o primeiro The Last of Us Remastered .

É uma escalação incrível, e por £ 8 você estará colocando as mãos em um hit de boa fé, seja qual for o seu objetivo. Enquanto isso, eles também funcionarão em um PS5, se você tiver ou estiver planejando comprar um console mais novo.

