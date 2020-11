PlayStation promete mais estoque do PS5 antes do final de 2020

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O PlayStation esclareceu sua posição no estoque doPS5 após comentários do CEO Jim Ryan sugerirem que ele está completamente esgotado e não estará disponível até o ano novo.

Em um tweet oficial, ele garantiu aos clientes ansiosos que "mais estoque do PS5 chegará aos varejistas" antes do final de 2020.

O tweet também afirma que o lançamento do PlayStation 5 foi o maior da história da empresa.

Queremos agradecer aos jogadores de todos os lugares por fazer do lançamento do PS5 nosso maior lançamento de console de todos os tempos. A demanda pelo PS5 não tem precedentes, por isso queríamos confirmar que mais estoque do PS5 chegará aos varejistas antes do final do ano - fique em contato com os varejistas locais. Black Friday 2020: apresentaremos todas as ofertas da Black Friday nos EUA aqui mesmo - PlayStation (@PlayStation) 25 de novembro de 2020

Isso não quer dizer que não esteja livre de problemas. Além de relatos de revendedores conseguindo garantir milhares de unidades PS5 para colocar de volta no mercado a preços altamente inflacionados, alguns que encomendaram seu console na Amazon no Reino Unido e nos EUA descobriram que suas entregas foram misteriosamente canceladas por empresas de courier ou mesmo roubado. Muitos tiveram suas entregas PS5 trocadas por eletrodomésticos ou, em um caso confirmado, uma caixa carregada de comida de cachorro.

A Amazon continua investigando essas alegações.

Escrito por Rik Henderson.