Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você sonhava com outra oportunidade de colocar suas mãos em um PlayStation 5 , desculpe, é uma má notícia por enquanto: o console está completamente "esgotado", confirmou o CEO da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, em entrevista à Tass , a agência de notícias russa.

Embora isso não seja uma surpresa para muitos - os cambistas têm acumulado ações; Acredita-se que grupos do crime organizado roubaram centenas de carregamentos da Amazon e substituíram os pedidos dos compradores por itens não relacionados - é a história dos bastidores que é interessante para explicar por que a demanda superou a oferta.

Criar o console durante o bloqueio, com restrições de viagens e distanciamento social, significava que "tínhamos que fazer toda a preparação de fabricação pela câmera remotamente", disse Ryan. "Imagine isso para um dispositivo de precisão como o PlayStation 5."

É claro que não está esgotado para sempre, já que Ryan confirma que agora "está gastando muito mais tempo tentando aumentar a oferta para atender a essa demanda". Mas se você está atrás de um PS5, e não através de um revendedor, terá que esperar até 2021. E ainda não há uma data específica definida.

É uma situação semelhante para o Xbox, com o sucesso da Série X , também voando das prateleiras (virtuais) ao redor do mundo. Portanto, embora a próxima geração esteja muito presente, você terá que ser um pouco paciente para entrar no trem. Já estamos em 2021.

Escrito por Mike Lowe.