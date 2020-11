Uma semana com o PS5 - refletindo sobre o último console da Sony

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de toda a agitação e exagero, e mais de um dia estressante fazendo o equivalente digital de acampar do lado de fora de uma loja (ou seja, usar nosso botão F5 reduzido a nada enquanto os sites não mostravam estoque), o PS5 finalmente chegou.

Embora os revisores, incluindo nosso próprio Rik Henderson, já o tenham há algum tempo, a maioria de nós está chegando ao fim de nossa primeira semana com o console - se tivéssemos a sorte de conseguir um. Então, pensamos em mostrar a você alguns dos pequenos prós e contras que surgiram com o uso real, como uma forma de refletir sobre a experiência do console até agora.

Ver as primeiras medidas e comparações de tamanho fez o PS5 parecer tão grande que seria impossível acomodá-lo. Embora não haja como negar que este é um console enorme, quando ele apareceu ficamos realmente desapontados - não é tão grande! Grande, sim, mas nada inaceitável. Sinceramente, agora que está instalado embaixo de nossa TV, onde ficará por anos, não daríamos a mínima para seu tamanho.

Pode parecer minucioso, mas o PS5 tem apenas uma porta USB-A e uma porta USB-C na frente. Dado que seu próprio cabo controlador usa essa primeira porta, e quase todos os fones de ouvido sem fio também querem a mesma porta, isso é um incômodo pequeno, mas irritante. Incluir um cabo USB-C em ambas as extremidades teria sido sensato, e é o que estamos usando agora, para evitar ter que mexer na parte traseira do console sempre que precisarmos usar nosso fone de ouvido e carregar o controlador ao mesmo tempo.

O feedback tátil e os gatilhos adaptativos no novo controlador DualSense foram corretamente promovidos - carregue o Playroom do Astro e você logo sentirá como eles podem ser imersivos. Precisaremos que os desenvolvedores os adotem, mas está parecendo muito bom e as mudanças na forma do DualSense são igualmente importantes. Estamos bastante confortáveis em dizer que é um candidato claro para o melhor controlador primário de todos os tempos, mesmo neste estágio inicial.

As unidades de revisão são uma coisa, mas as unidades de lançamento também podem parecer um pouco inacabadas no lado do software, e o PS5 obedeceu nessa parte. Já tivemos nossa cópia instalada de Demons Souls completamente desaparecida de nosso console uma vez sem explicação, e os jogos em nossa biblioteca também podem ser incrivelmente difíceis de localizar quando queremos jogá-los. Ainda assim, as coisas já parecem estar se suavizando, então isso não deve durar muito tempo.

O dia de lançamento do console é um momento especial - a pressa de configurar seu perfil e jogos pode ser um buzz. Algo realmente gratificante sobre o primeiro fim de semana com o PlayStation 5 foi que polir alguns títulos foi facilmente alcançável. Astros Playroom são um par de horas arejadas, enquanto o Homem-Aranha: Miles Morales demorou cerca de 8 horas para um veterano do primeiro jogo da Insomniac, e ambos deram uma sensação agradável de terem terminado algo da próxima geração. É uma sensação difícil de engarrafar, mas vai durar um bom tempo.

Embora a imagem seja otimista para os fones de ouvido, cada um dos quais testamos funcionou no PS5 exatamente como funcionou no PS4, a situação para os controladores é muito mais sombria e menos satisfatória. Por enquanto, apenas o DualSense funcionará com jogos PS5, sem exceções. Você pode ter um ótimo controlador profissional de empresas como Razer ou Nacon, mas ele só funcionará em jogos PS4. Essa restrição deve ser removida ou a Sony deve esclarecer quando algo deve mudar - agora, o limbo é simplesmente frustrante.

Embora os gênios gráficos possam ser bons, alguns dos momentos mais gratificantes que tivemos foram loucamente mundanos. Coisas como convidar um novo jogador para uma festa levando 0,5 segundos; abrir o campo de texto para renomear um loadout no Warzone sem travar o jogo por 30 segundos; um amigo compartilhando sua tela conosco enquanto esperamos o fim do jogo Rocket League; e, é claro, as telas de carregamento reduziram a distrações momentâneas em vez de longas esperas.

Isso garantiu que até mesmo nosso uso social diário do console foi uma melhoria significativa em como as coisas eram no final da última geração, e é um verdadeiro prazer relatar.

Escrito por Max Freeman-Mills.