Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OPlayStation 5 vai finalmente ser lançado no Reino Unido amanhã, quinta-feira, 19 de novembro, e a Sony criou uma incrível proeza de relações públicas na capital do país. Ele assumiu os sinais da icônica estação de metrô Oxford Street, transformando-os nas formas do PlayStation .

A Oxford Street Station é o local perfeito para a aquisição. Primeiro, ele tem quatro entradas em cada esquina da interseção entre Oxford Street e Regents Street, de modo que os sinais de triângulo, quadrado e cruz podem ser trocados, enquanto o "roundel" circular usual permanece. E, segundo, é a localização exata da maior Microsoft Store do país. Cheeky.

Além disso, as rodelas nas paredes de todas as plataformas nas linhas Bakerloo, Victoria e Central foram alteradas.

E a parceria do PlayStation com a Transport for London se estende ainda mais, com os nomes reais de várias estações de metrô também sendo alterados para refletir os jogos do PS5.

Mile End se tornou Miles End, depois do Homem-Aranha da Marvel: Miles Morales. Lancaster Gate tornou-se Rachet e Clankcaster Gate. Seven Sisters é o Gran Turismo 7 Sisters. E o West Ham agora é Horizon Forbidden West Ham.

De uma forma icônica a quatro. Demos aos sinais do Oxford Circus Tube uma atualização # PS5 . pic.twitter.com/iw9qlEXR7B - PlayStation UK (@PlayStationUK) 18 de novembro de 2020

As mudanças de Oxford permanecerão por 48 horas, entre 18 e 19 de novembro, enquanto as outras alterações das estações de metrô estarão disponíveis até 16 de dezembro.

Para ser honesto, nunca pensamos que o PlayStation seria capaz de superar sua aquisição da Torre OXO para o lançamento do PlayStation 4 em 2013, mas conseguiu - e em algum estilo. Bravo!

Escrito por Rik Henderson.