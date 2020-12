Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - OPlayStation 5 já está provando ser um enorme sucesso - é considerado o console de jogos mais vendido de todos os tempos.

É fácil perceber por quê. É resplandecente em sua aparência de arranha-céu e ostenta uma verdadeira tecnologia de próximo nível, mas o que exatamente você pode fazer com ele além de jogar?

Reunimos um guia prático para quem comprou recentemente um PS5 ou o PS5: Edição digital, ou encontra um sob a árvore de Natal. Aqui estão as melhores dicas e truques que encontramos.

Se você já possui um PlayStation 4 e deseja configurar seu PS5 usando configurações existentes e jogos instalados, você pode transferir arquivos de seu PS4 para o novo PS5 através de sua rede local.

Você precisará do software de sistema mais recente em ambos os consoles, portanto, certifique-se de que eles sejam atualizados primeiro. Você também precisará garantir que seus Troféus sejam sincronizados (pressionando opções ao visualizar seus Troféus e selecionando Sincronizar com PlayStation Network).

Agora você precisa configurar os dois consoles para a transferência. Você pode fazer isso conectando-os via Wi-Fi ao roteador doméstico ou por meio de cabos LAN. O último é definitivamente mais rápido.

Se você tiver apenas um cabo LAN, certifique-se de que os dois consoles estejam conectados via Wi-Fi ao roteador e, em seguida, conecte o cabo LAN a cada porta Ethernet do console.

Uma vez conectado, ligue e vá para as configurações do PS5. Toque em Sistema, em Software do sistema e selecione Transferência de dados. Clique em Continuar.

Seu PS4 deve aparecer na próxima tela. Selecione-o e assim que Prepare for Data Transfer aparecer, pressione e segure o botão liga / desliga no PS4 até ouvir um bipe.

Você pode então selecionar todo o conteúdo que deseja transferir e selecionar Star Transfer.

Isso pode parecer uma dica estranha, mas se você erguer o PlayStation 5 padrão - algo para o qual é claramente melhor projetado - um disco não entra na unidade na direção mais natural.

Em vez disso, você precisa enfrentar o topo do Blu-ray ou do jogo para a esquerda e em direção à carne do próprio console. Alguns podem dizer que é óbvio, mas não foi para nós da primeira vez.

Se você tem seu PS5 posicionado horizontalmente, faz muito mais sentido, já que o disco é inserido da maneira correta (com o slot de disco na parte inferior do console). Também é irrelevante para proprietários de edições digitais, é claro.

O PS5 não oferece suporte a Dolby Atmos como tal, mas pode produzir áudio bitstream via HDMI para DVDs, Blu-rays e Blu-rays de 4K, para que seu receptor AV, sistema surround ou barra de som possam decodificar o próprio sinal. O único problema é que você precisa escolher a opção manualmente, e ela não está disponível nas configurações normais do PS5.

Basicamente, você só pode fazer isso quando um disco está inserido e funcionando. Quando chegar ao menu principal do disco - do filme ou programa de TV - aperte o botão Opções e você verá alguns popups aparecerem na parte inferior da tela.

Selecione o ícone do hambúrguer (os três pontos) e, em seguida, Configurações no próximo menu que aparecer. Selecione Formato de áudio e Fluxo de bits. Agora use o botão de círculo no controlador (ou o botão Voltar no Media Remote) algumas vezes para voltar ao menu de filme.

O PlayStation 5 possui seu próprio Media Remote opcional, para controlar aplicativos de streaming e reprodução de Blu-ray 4K.

O dispositivo Bluetooth é fácil de emparelhar com o console, você só precisa ir em "Configurações", depois em "Acessórios", role para baixo até "Media Remote" e toque em "Configurar Media Remote".

Um assistente irá guiá-lo através das etapas, mas para colocar o controle remoto no modo de emparelhamento, basta segurar o PlayStation e os botões de opções por alguns segundos. O controle remoto também pode ser configurado para controlar sua TV e, como no nosso caso, um sistema de som.

Isso pode ser apenas um problema inicial, mas alguns jogos são dual play - ou seja, contém jogos PS4 e PS5 - pode mudar acidentalmente para a versão errada na tela inicial. Isso aconteceu com Call of Duty: Black Ops Cold War para nós.

Uma forma de garantir que você não jogará a versão errada é não baixar a edição PS4. Dessa forma, aparecerá Baixar na tela principal do jogo quando você passar o mouse sobre ele na barra superior, e não Jogar.

No entanto, para verificar novamente ou mudar para a versão correta se disser Download, você precisa clicar no ícone do hambúrguer (três pontos) no hub de jogo. Se ele listar a versão PS5, você já selecionou a versão errada. Clique na versão do PS5 e ela será trocada.

Se você já tem uma biblioteca decente de jogos PS4 atribuída à sua conta PlayStation, ou baixou vários da coleção PS Plus, mas deseja apenas ver quais jogos você possui que são títulos PS5 nativos, você pode filtrar a lista.

Vá até o ícone da Biblioteca de jogos na barra superior da tela inicial e clique no botão de filtro no lado esquerdo (tem uma seta para baixo nele). Selecione Plataforma e marque PS5. Sua biblioteca agora mostrará apenas jogos PS5. Você pode fazer o mesmo para outras plataformas.

Existem duas maneiras de expandir a capacidade de armazenamento do PS5, mas nenhuma delas é perfeita agora. No momento em que este artigo foi escrito, a Sony ainda não habilitou a compatibilidade da placa SSD. Há um slot para uma placa SSD PICe Gen 4 NVMe, que supostamente aceitará soluções de terceiros em algum momento no futuro, mas ainda não foi ativado.

Em vez disso, a única maneira de descarregar jogos para que eles não ocupem completamente os 667 GB de armazenamento disponível no SSD interno é usar um HDD externo ou SSD conectado a uma porta USB (unidades USB 3.0 e superior apenas). E, mesmo assim, você não pode jogar jogos PS5 de um deles - ou mesmo armazenar um jogo ou aplicativo PS5 nele.

Você pode jogar jogos PS4 armazenados em uma unidade externa, no entanto, e isso é altamente recomendado. Ele deixará o armazenamento interno apenas para títulos PS5 nativos.

Você pode ler nosso guia detalhado sobre como fazer isso funcionar aqui (é o mesmo que no PS4). A única dica extra que daremos é que você precisa primeiro conectar o drive externo quando o PS5 for ligado - ele reconhecerá o drive. Por algum motivo, ele não reconheceu a unidade quando o conectamos antes de ligar o console.

Quando você tem uma unidade externa conectada e ativa, pode mover jogos e aplicativos PS4 da unidade interna para a externa.

Primeiro, vá para Configurações, role para baixo e clique em Armazenamento. Em seguida, clique em Armazenamento de console. Vá até a tag Games and Apps e clique nela.

Selecione a tag Itens que Você Pode Mover no topo da próxima página, clique em qualquer um dos jogos que deseja transferir e então clique em Mover.

É possível definir o controle dos pais para qualquer criança que usará o PlayStation 5. Isso inclui restrições de idade para o conteúdo, a capacidade de rastrear e limitar o tempo de jogo, definir limites de gastos em uma carteira compartilhada e restringir recursos de comunicação.

Você pode configurá-los no próprio console ou por meio de um navegador interno no PC, Mac ou celular. Para o último, vá para a página de gerenciamento de sua conta no site da Sony . Em seguida, clique em Gerenciamento da família. Você pode definir todos os controles dos pais para a conta do PlayStation de cada criança a partir daí.

Como alternativa, você pode defini-los no próprio menu de configurações do PS5. Vá para Configurações, role para baixo até Família e Controles dos Pais. Em seguida, você encontrará os Controles dos Pais no Gerenciamento da Família.

No menu PS5, você pode alterar cada um dos controles individualmente ou escolher um nível de restrição predefinido entre Criança, Adolescentes iniciais ou Adolescentes tardios ou maiores.

Continuaremos a adicionar novas dicas e truques regularmente. Volte para verificar mais ao longo do tempo.

Escrito por Rik Henderson.