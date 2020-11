Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há algum tempo, esperamos por mais notícias sobre a situação de armazenamento expansível para o PlayStation 5. O grande vídeo de desmontagem da Sony mostrou que o console tem um slot M.2 pronto para um SSD adicional, mas não tivemos palavra sobre quais unidades exatas funcionam com o console.

Agora, a Sony esclareceu um pouco a situação ao confirmar ao The Verge que o armazenamento interno expansível de fato não estará disponível no lançamento - o console não terá realmente a capacidade de suportá-lo.

Isso virá em uma atualização futura, presumivelmente não muito longe, e a Sony irá certificar drives que funcionam com seu console, para que você tenha certeza de qual comprar. O SSD de 825 GB personalizado do PS5 já parecia um pouco apertado para espaço, com provavelmente mais de 100 GB ocupados por seu sistema, então isso significa que você terá que esperar para ganhar mais espaço.

Claro, o armazenamento USB funcionará desde o primeiro dia no console, então, se você tiver um disco rígido externo ou SSD, ainda assim é perfeitamente possível conectar. É apenas o SSD super-rápido interno que ficará bloqueado até que mais trabalho seja feito.

Isso significa que você provavelmente é melhor adiar a compra de um SSD para o seu PS5 - mesmo se você viu um drive PCIe Gen4 com velocidades que correspondem às saídas do próprio drive da Sony, então deveria funcionar teoricamente. Alguns fabricantes de drives, como a Western Digital em seu drive SN850, por exemplo, listaram provisoriamente a compatibilidade do PS5, cuidadosamente marcados com um asterisco para garantir que pode estar sujeita a alterações.

Ainda assim, uma vez que a expansão do armazenamento é ativada, há motivos para esperar que o número de unidades no mercado possa fazer com que os preços caiam e sejam mais acessíveis do que a situação do outro lado do corredor, onde o novo Xbox Series X / S oferece apenas uma opção na forma de uma placa de expansão muito cara da Seagate .

Entramos em contato com a Sony para comentar e atualizaremos esta peça se algo novo vier à tona.

Escrito por Max Freeman-Mills.