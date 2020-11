Sony afirma que as vendas do dia de lançamento do PS5 serão apenas online em todo o mundo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony postou uma breve atualização para que o mundo soubesse que chegará o dia do lançamento do PlayStation 5, seja 12 de novembro ou 19 de novembro, dependendo de sua localização, o console só estará disponível para compra online.

Se você não tem uma pré-encomenda garantida, isso significa que não adianta planejar fazer fila ou ir a uma loja para ver se eles têm estoque - você só poderá garantir uma unidade online, independentemente de como você organiza a entrega ou coleta.

É uma mudança interessante que pode ser atribuída a vários fatores, embora o silêncio da Sony sobre os quais seja a chave na realidade. Por um lado, há claramente uma escassez de estoque como resultado da demanda crescente, e não há nada de bom em pessoas que vão às lojas e não encontram consoles para comprar.

Da mesma forma, grande parte do mundo ainda está firmemente dominada pela pandemia de COVID-19 e incapaz de fazer compras pessoalmente com facilidade e segurança, o que tornaria a confusão no dia do lançamento um tanto imprudente. Se você for como nós, no Reino Unido, fazer compras pessoalmente, exceto para retirar um pedido já comprado, seria uma violação dos regulamentos de bloqueio.

A Sony diz "Esteja seguro, fique em casa e faça seu pedido online". em sua postagem, indicando que a pandemia é provavelmente a principal causa aqui, e isso é sensato.

Ainda assim, em áreas onde os bloqueios não estão em vigor, isso pode causar alguma ira - a experiência de compra online para PS5s até agora dificilmente tem sido tranquila, afinal. Se isso significa que mais ações estarão disponíveis no dia do lançamento, ninguém sabe por enquanto.

