(Pocket-lint) - Não passou por ninguém que a situação de pré-venda tem sido uma grande bagunça em torno dos respectivos lançamentos de próxima geração pairando sobre nós - o Xbox Series X / S e o PlayStation 5 desapareceram uniformemente em estoque.

Agora, esse quadro ficou ainda mais turvo com o anúncio de um novo bloqueio nacional no Reino Unido, que durará até o início de dezembro. Estamos de volta no meio disso, ficando em casa e fazendo apenas as viagens essenciais.

Se você não conseguiu garantir uma pré-encomenda do console e esperava ir a uma loja no dia do lançamento para encontrar algum estoque físico, isso pode parecer muito com uma viagem essencial para você, mas obviamente não vai limpar essa barra na realidade.

No outro lado da moeda, no entanto, mesmo que você pudesse ir a uma loja para encontrar um console não pré-encomendado, se você encontraria algum estoque está parecendo sombrio. Em conversa com a VGC , Game disse que "não temos confirmação de que teremos estoque no dia do lançamento para clientes que não tenham pré-pedido".

Essa não é a mensagem mais otimista, e tudo leva a um quadro bastante sombrio pelo menos nas primeiras semanas, entre restrições de bloqueio e escassez de ações.

A boa notícia de vários varejistas, incluindo Game e Argos, é que as pessoas com retirada na loja reservada para sua encomenda poderão aparecer para pegar seu console e pagar o saldo sem violar os regulamentos.

Outros estão adotando abordagens um pouco diferentes - Nick Hayden, chefe de jogos da Currys PC World, nos disse que "Os clientes que pagaram seu depósito de £ 5 na loja para garantir sua encomenda foram contatados hoje e terão até quarta-feira à noite para concluir o transação na íntegra. Depois de pagar pelo console, eles poderão retirá-lo no dia do lançamento ".

Quer você tenha um console travado, ou esteja esperando que mais estoque apareça em breve, a corrida de compra de consoles de última geração não está ficando mais suave para as pessoas.

Abordamos Game e Argos para mais comentários.

Escrito por Max Freeman-Mills.