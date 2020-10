Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sabíamos desde o início que o fone de ouvido PlayStation VR será compatível com o PS5 . Mais recentemente, no entanto, foi revelado que você precisará de um adaptador para usar a PlayStation Camera - uma parte essencial da configuração - com o console de última geração.

Felizmente, a Sony tem o prazer de lhe dar um gratuitamente.

Tudo o que você precisa fazer é visitar uma página de suporte dedicada do PlayStation ( que você pode encontrar aqui ), inserir o número de série na parte traseira de sua unidade de processador para verificar se você é elegível e, em seguida, seu endereço de entrega.

Um adaptador será enviado a você por e-mail.

Até onde sabemos, todos os jogos PSVR são compatíveis com PS5 e, considerando quantos deles funcionam melhor no PS4 Pro, ficaríamos extremamente chocados se eles não dessem mais um impulso no novo console - mesmo que seja tempos de carregamento mais rápidos graças ao SSD.

Outros acessórios PS4 são compatíveis com PS5 sem a necessidade de adaptadores, como o controlador DualShock 4. No entanto, nesse caso particular, você só pode usá-lo em jogos PS4 e PSVR - na verdade, será necessário para o último caso você não tenha controladores Move, já que o novo controlador DualSense não emite a mesma quantidade de luz da borda superior.

Escrito por Rik Henderson.