Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma das conclusões do vídeo oficial de desmontagem do PS5 postado pelo PlayStation foi que as grandes placas frontais brancas podem ser facilmente desmontadas e removidas. Isso levou muitos a se perguntar se isso iria desencadear uma nova onda de fáscias personalizadas - como o boom do Nokia 3310 no início dos anos 2000.

Uma empresa espera que sim, já que a PlateStation 5 já está listando vários "faceplates" personalizados para o próximo console - incluindo a Edição Digital.

Eles já estão disponíveis para pré-encomenda.

Tem cinco designs diferentes em oferta - uma edição limitada V1 preto fosco, vermelho cereja, cromático, azul índigo e um em camuflagem de selva.

Custando £ 32 para visitantes do Reino Unido, US $ 39,99 para os que estão nos EUA, eles substituem as placas dianteiras e traseiras (ou superior e inferior, dependendo de como você posiciona o PS5). A PlateStation pretende entregar qualquer pedido "dentro de duas semanas" da data de lançamento do console - 12 de novembro nos Estados Unidos, 19 de novembro no Reino Unido.

A empresa Brit não é afiliada à Sony ou à marca PlayStation, mas suas fotos mostram como sua nova máquina pode parecer legal. Embora, na verdade, pensemos que os pratos brancos oficiais já estão bem organizados.

Quanto tempo levará até que vejamos outras placas frontais chegarem ao mercado, mesmo as oficiais?

Escrito por Rik Henderson.