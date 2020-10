Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony Interactive Entertainment levantou a tampa sobre a experiência do usuário no PlayStation 5 .

Detalhado em um vídeo de revelação postado hoje, o PS5 UX tem elementos da barra de mídia que percorre a tela inicial do PS4, mas a minimiza e adiciona muito mais.

Há também um novo Centro de Controle - acessível no jogo através do "toque de um botão". Você não precisa mais sair da tela do jogo para acessar seu perfil, status da bateria do controlador, opções de energia e muito mais.

Existem também Cards que oferecem diferentes atualizações e opções para o jogo em que você está. Incluem Atividades - diferentes níveis ou trilhas (em um jogo de direção) em que você pode ver o seu progresso e saltar imediatamente, sem ter que navegar pelo sistema de menu do próprio jogo.

Muito habilmente, você até obtém estimativas de tempo de jogo sobre quanto tempo o nível pode levar para terminar - útil se você tiver apenas um determinado período de tempo antes do jantar ou de dormir.

Algumas atividades no jogo podem até oferecer dicas sobre como completar objetivos diferentes, para que você não precise parar e verificar um passo a passo no YouTube ou online.

A tela inicial principal desta vez é mais rica em conteúdo do que antes, com hubs de jogos tendo seus próprios planos de fundo e fácil acesso a uma riqueza de informações e segmentos.

Tudo parece muito mais limpo do que a interface do usuário do Xbox que está chegando ao Xbox Series X e S, e já começou a ser implementado no Xbox One. No entanto, informaremos como eles funcionam com os consoles de última geração quando chegarem aos laboratórios de teste do Pocket-lint.

Escrito por Rik Henderson.