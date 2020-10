Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O PlayStation 5 virá com um novo recurso que ajudará os usuários a relatar bate-papos no jogo inadequados ou francamente desagradáveis.

Uma notificação estranha apareceu como parte da atualização do software de sistema do PlayStation 4 8.0 que chegou ontem, avisando aos usuários que o chat de voz "pode ser gravado para moderação" ao ingressar em uma festa. Isso levou alguns jogadores a pirar, pensando que a Sony gravará todos os bate-papos do jogo no futuro.

No entanto, é na verdade um precursor de um recurso do PS5 e serve como um aviso de que outro jogador pode gravar conversas.

"Após esta atualização, os usuários estão vendo uma notificação sobre Party Safety e que os bate-papos de voz em grupos podem ser gravados. A gravação do bate-papo de voz para moderação é um recurso que estará disponível no PS5 quando for iniciado e permitirá que os usuários gravem seus bate-papos com voz no PS5 e enviá-los para revisão de moderação ", disse o PlayStation em seu blog.

"O pop-up que você está vendo no PS4 agora é para informá-lo de que, ao participar de um bate-papo com um usuário do PS5 (pós-lançamento), ele pode enviar essas gravações de seu console PS5 para o SIE."

Claro, isso pode não acalmar os temores de alguns usuários, mas pode ajudar a eliminar o comportamento tóxico daqui para frente. Se os usuários continuarem a usar linguagem racista, homofóbica ou outras formas de linguagem totalmente imprópria durante o jogo, eles devem estar totalmente cientes de que outros jogadores serão capazes de fornecer evidências.

Escrito por Rik Henderson.