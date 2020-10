Software do sistema PS4 8.0 já lançado, PS5 adicionado ao jogo remoto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma atualização importante do software do sistema para PlayStation 4 já está disponível. Ele muda, entre outras coisas, festa e mensagens - combinando-os nos mesmos grupos.

Ao mesmo tempo, o aplicativo PS4 Remote Play para iOS, Android, Windows e Mac foi renomeado para PS Remote Play, já que funcionará com o PlayStation 5 em seu lançamento em novembro.

O software do sistema PS4 8.0 também adiciona novos avatares, a capacidade de silenciar todos os microfones do menu e a verificação em duas etapas aprimorada, que agora oferece suporte a aplicativos de autenticação de terceiros.

Algo que foi removido é a capacidade de criar novos eventos e / ou acessar os existentes. Você também não poderá mais criar comunidades privadas, embora possa continuar acessando as existentes.

Os controles dos pais foram aprimorados e simplificados, com as opções de se comunicar com outros jogadores e visualizar o conteúdo criado por outros jogadores colocados no mesmo ambiente. Além disso, os jogadores jovens agora podem enviar uma notificação por e-mail a um pai para solicitar que os recursos de comunicação sejam ativados para jogos específicos.

Você pode baixar o software do sistema 8.0 para seu PS4 ou PS4 Pro agora. Provavelmente será solicitado na próxima vez que você inicializar.

Escrito por Rik Henderson.